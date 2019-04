Deportivo Alavés - Barcelone 0-2 - Le Barça à un pas du titre

Si l'Atlético de Madrid perd contre Valence mercredi (19h30), le Barça, qui a dompté Alavés (0-2), s'adjugera un nouveau titre de champion d'Espagne.

Il faudra attendre encore un peu. Une journée, peut-être, ou un peu plus, mais le Barça y est presque. En s'imposant sur la pelouse du ce mardi soir, l'équipe d'Ernesto Valverde a rempli sa part du contrat pour espérer officialiser un nouveau titre de champion d' dès ce milieu de semaine. Elle croisera désormais les doigts pour voir Valence créer la surprise dans le choc qui opposera le club ché et l'Atlético, ce mercredi.

Umtiti, Lenglet et Dembélé titulaires

Cette soirée idéale, le Barça l'a vécue sans Lionel Messi pendant une grande partie de la rencontre. Valverde avait décidé de laisser la Pulga au repos malgré les qualités certaines du Deportivo, huitième de au coup d'envoi. Dès les premières minutes, les Blaugrana (tout en orange) ont confisqué le ballon aux locaux, et il a fallu que Pacheco sorte le grand jeu devant Suarez pour retarder l'échéance (6e). Alavés s'est ensuite attelé a bien réduire les espaces, conservant ce score nul et vierge jusqu'à la pause. Il n'a toutefois pas fallu attendre bien longtemps pour voir Barcelone forcer le verrou du club basque au retour des vestiaires. Carles Aleñá, servi par Sergi Roberto après une belle percussion de ce dernier, a ajusté le portier adverse pour permettre aux Blaugrana de passer devant (0-1, 54e). Quelques minutes plus tard, le Barça a obtenu un penalty - après utilitation de la VAR - que Luis Suarez s'est chargé de transformer avec autorité (0-2, 60e).

La dernière demi-heure a vu les Blaugrana gérer tranquillement leur avantage. Messi, entré en jeu à la place de Dembélé juste après le second but, s'est distingué par quelques accélérations pour faire admirer sa technique racée sans parvenir à régler la mire.

Outre Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti et Clément Lenglet avaient été titularisés par Valverde. Les deux Français alignés en charnière centrale ont passé une soirée paisible. Le Barça compte désormais douze points d'avance sur l'Atlético à 4 journées de la fin. Tous les yeux seront désormais rivés sur le Wanda Metropolitano, mercredi, à 19h30.