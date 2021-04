"Dembélé serait parfait pour Liverpool"

Lé légende de Liverpool, John Barnes, voudrait Ousmane Dembélé chez les Reds.

Ousmane Dembélé convient parfaitement à Liverpool, selon John Barnes, qui a exhorté les Reds à signer l'ailier de Barcelone cet été.

Le Français profite actuellement de sa meilleure saison à ce jour au Barça, après avoir finalement mis les problèmes de blessures qui le tourmentaient au début de sa carrière au Camp Nou derrière lui.

Barnes a été parmi ceux qui ont remarqué la résurgence du Français, et il pense que l'attaquant serait l'ajout idéal aux rangs de Jurgen Klopp à Anfield lorsque la fenêtre de transfert rouvrira.

"Un joueur qui, je pense, pourrait réussir à Liverpool est Ousmane Dembélé", a déclaré l'ancienne star des Reds à BonusCodeBets.

"Il ferait partie des trois premiers parce que sa franchise est parfaite pour la façon de jouer de Liverpool. De tous les joueurs liés à Liverpool, c'est un joueur qui devrait exciter les fans. S'il veut continuer à jouer dans les plus grands clubs comme Barcelone, Liverpool est le bon club pour lui."

"C'est un joueur qui correspond à la façon dont Liverpool joue et je pense que Liverpool serait intéressé par ce type de joueur." Lorsqu'on lui a demandé si la voie pourrait être dégagée pour que Dembélé rejoigne Liverpool par le départ potentiel de Mohamed Salah, Sadio Mané ou Roberto Firmino, Barnes a ajouté:

L'article continue ci-dessous

"Je ne vois pas de raison pour que l'un des trois premiers partent parce qu'ils sont bien à Liverpool et les choses vont bien. Je ne pense pas qu’il y ait une raison pour laquelle les trois premiers ont besoin de se sentir obligés de partir pour réaliser leurs ambitions parce qu’ils ont remporté la ligue et la Ligue des champions, il est donc difficile de dire ce qu’ils veulent de plus."

«Pour ce qui est du potentiel de réussite, ils ne l’obtiendront pas beaucoup mieux ailleurs, il s’agit simplement de savoir s’ils sentent qu’ils veulent relever un nouveau défi. Certains d'entre eux arrivent à 28/29 et parfois les joueurs passent à autre chose."

Dembélé a joué un rôle clé dans la tentative du Barça de se rétablir en tant que meilleure équipe d'Espagne cette saison sous Ronald Koeman. Le joueur de 23 ans a contribué 10 buts et quatre passes décisives à la cause des Blaugrana en 36 sorties toutes compétitions confondues, dont un but vainqueur crucial de dernière minute contre le Real Valladolid lundi.