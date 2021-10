Décès : Bernard Tapie s'éteint à 78 ans

L'ancien légendaire président de l'Olympique de Marseille est mort, à 78 ans.

Son état de santé s'était encore affaibli ces derniers mois. Atteint d'un cancer de l'estomac depuis 2017, Bernard Tapie s'est éteint ce dimanche à l'âge de 78 ans.

Bernard Tapie mort, une figure du football s'en va

"Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8 h 40, des suites d'un cancer. Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet. Il a fait part de son souhait d'être inhumé à Marseille, sa ville de coeur", lit-on ainsi dans un communiqué relayé par le média La Provence, ce dimanche.

L'ancien dirigeant de l'OM a eu une vie bien remplie. Ancien propriétaire d'Adidas, de l'Olympique de Marseille, député des Bouches-du-Rhône, député européen, patron de groupe média mais aussi animateur télé, mais aussi chanteur et acteur.

Plusieurs vies bien remplies pour un homme qui aura marqué son époque pour ses choix, ses réussites et son charisme.

En 2016, ses avoirs étaient évalués à 150 millions d'euros, classant ainsi l'homme d'affaires au rang de la 400e richesse française.Un véritable "self-made man", qui était parti de rien.

C'est une véritable figure du football et de l'OM qui tire sa révérence. Le club lui rendra certainement un vibrant hommage.