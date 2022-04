De Bruyne vs Thiago Alcantara : la clé de City-Liverpool ?

Il n'est pas exagéré de dire que ce match pourrait être le plus important de l'histoire de la Premier League, cette saison.

Il est rare d'assister à de véritables batailles pour le titre, sans parler des face-à-face qui semblent presque certains de décider de l'équipe qui soulèvera le trophée.

La rivalité naissante entre Manchester City et Liverpool est certainement la plus importante que le football anglais ait jamais connue, et les styles contrastés des deux managers nous ont offert certains des plus grands moments de ce sport au cours des cinq dernières années.

Mais malgré tous les discours sur l'équilibre de la rivalité entre Liverpool et Manchester City, Pep Guardiola a pris le contrôle de ce match.

Jurgen Klopp sait pertinemment que son équipe n'a remporté qu'une seule de leurs huit dernières confrontations et que les matchs eux-mêmes sont de plus en plus à sens unique.

Plus tôt cette saison à Anfield, le génie de Mohamed Salah a permis à Liverpool d'obtenir un match nul 2-2, mais pendant de longues périodes, notamment en première mi-temps, Man City a été dominant.

Ils auraient dû mettre fin à la rencontre dès les 30 premières minutes, reprenant le fil de leur victoire 4-1 à l'Etihad.

Cela faisait longtemps que le pressing furieux et les transitions offensives tranchantes de Klopp n'avaient pas posé de sérieux problèmes à Guardiola ; cela faisait longtemps que City n'avait pas concédé trois ou quatre buts lors de courtes attaques éclair.

Thiago Alcantara indispensable ?

C'est peut-être passé inaperçu, mais Guardiola a trouvé un moyen de dompter Liverpool, en déployant un trio arrière prudent (Kyle Walker reste en profondeur) pour contrôler les contres et offrir des options de passes larges pour contourner les attaquants de Liverpool.

Mais Klopp a un atout dans sa manche, un moyen de contrôler un peu plus ce match.

Ce n'est pas une coïncidence si la rafale de buts de Man City lors de sa victoire 4-1 la saison dernière a eu lieu après le remplacement de Thiago Alcantara.

L'Espagnol est sorti à la 68e minute alors que le score était de 1-1. Liverpool s'est effondré sans lui.

Thiago a manqué le match nul 2-2 et, en son absence, Liverpool n'a pas pu se soustraire au pressing de Man City et monter sur le terrain.

Man City les a enfermés, avant de cibler le défenseur droit James Milner en demandant au faux neuf Jack Grealish de doubler sur la gauche avec Phil Foden.

Cela ne devrait pas se produire cette fois-ci, pas avec Thiago sur le terrain pendant les 90 minutes.

Sa résistance au pressing au milieu du terrain et sa capacité unique à briser les lignes même lorsqu'il est entouré d'adversaires en pleine course font de lui le joueur le plus important de Klopp.

Thiago prend le contrôle total du jeu, s'assurant que Liverpool conserve un avantage territorial et joue avec verticalité et urgence, se dégageant du pressing pour lancer ses coéquipiers.

Bloquer l'influence de De Bruyne

Et les statistiques le confirment. Cette saison, Liverpool a remporté les 12 matches de Premier League dans lesquels Thiago était titulaire.

Il réalise 11,12 passes progressives par 90 minutes, le plus grand nombre de milieux de terrain de Premier League, et 14,5 passes sous pression par 90 minutes, le deuxième derrière Rodri.

Il est sans aucun doute la clé qui permettra à Klopp de rétablir l'équilibre, d'empêcher Man City de pulluler et de donner à Liverpool un pied dans le jeu.

Et curieusement, son adversaire direct sur le côté gauche du milieu de terrain central est le joueur le plus important de Man City : Kevin De Bruyne.

Le Belge occupera le même demi-espace que Thiago, et compte tenu de la probabilité que le milieu de terrain de Liverpool aide son équipe à s'éloigner de la pression pour contrer - créant ainsi un jeu de bout en bout - leur lutte pour l'espace fera le tour du terrain et reviendra.

Il est rare de voir De Bruyne s'engouffrer dans la pelouse, mais pas contre Liverpool ; Guardiola permet à son équipe de jouer plus directement que d'habitude dans ce match.

La capacité de Thiago à suivre De Bruyne sera cruciale, même si la façon dont le milieu de Liverpool gérera le mouvement inhabituel de De Bruyne sur la droite sera peut-être plus pertinente.

Peu de numéros 8 dans le football mondial jouent aussi loin sur le côté.

De Bruyne prend souvent la position d'un ailier droit traditionnel, croisant et aidant depuis la poche d'espace au coin de la surface de réparation.

Cela revêt une importance particulière pour Liverpool, car son 4-3-3 étroit exige beaucoup des deux milieux centraux situés de part et d'autre de Fabinho.

Le travail de Thiago pour aller à la rencontre de De Bruyne lorsque celui-ci s'écarte pourrait s'avérer décisif, d'autant plus qu'Andrew Robertson aura fort à faire avec Riyad Mahrez.

D'autres surprises à prévoir ?

Thiago contre De Bruyne mis à part, il est difficile de prédire où ce match sera gagné ou perdu car beaucoup de choses dépendront des changements en cours de jeu.

L'article continue ci-dessous

Dans une compétition effrénée, Klopp et Guardiola réagiront et contre-réagiront l'un à l'autre, comme ils le font toujours.

Il convient de noter que le 4-1 n'était pas seulement dû au départ de Thiago. C'est aussi le résultat du passage de Guardiola à un 4-4-2 avec deux faux-neufs, ce qui a rendu les joueurs de Liverpool perplexes. Nous devrions nous préparer à d'autres surprises dimanche.

Mais quel que soit le résultat, et quel que soit le déroulement de l'action à l'Etihad, il est plus que probable que l'un de Thiago ou De Bruyne aura été le catalyseur pour son équipe.