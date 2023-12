David Alaba, c'est grave docteur !

Il y a deux semaines, la saison 2023-24 de David Alaba a pris fin après qu'il se soit gravement blessé au genou contre Villarreal.

Le défenseur autrichien s'est rompu le ligament croisé antérieur, ce qui signifie qu'il ne pourra pas rejouer avant la saison - et qu'il ne participera pas non plus à l'Euro l'été prochain. Initialement, on pensait qu'Alaba serait disponible pour le début de la saison prochaine, aux côtés de Thibaut Courtois, qui s'est également blessé au ligament croisé antérieur au mois d'août. Le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon a en effet indiqué que la blessure avait touché le ménisque (comme pour le cas de Gavi) et le cartilage, ce qui pourrait prolonger l'indisponibilité du défenseur jusqu'à 10 mois. Une blessure plus grave que prévu initialement...

"En plus du ligament croisé, Alaba a été touché au ménisque et au cartilage. Pour tenter de régénérer le cartilage, des micro-perforations ont été pratiquées qui favorisent l'arrivée du sang dans les tissus. Cela va retarder un peu la guérison, mais c'est beaucoup mieux pour la carrière du joueur".

Le Real Madrid voudra s'assurer qu'Alaba ne revienne pas précipitamment de sa blessure, surtout dans les circonstances actuelles. Cette nouvelle pourrait également signifier que les Merengue cherchent sans aucun doute à recruter un autre défenseur central, que ce soit en janvier ou l'été prochain.