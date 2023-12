Dans le viseur de l’OL, il débarque en Angleterre

Une cible échappe à l’Olympique Lyonnais. Les Gones devraient se pencher sur un autre profil.

Un entraîneur dans le viseur de la formation rhodanienne vient de s’éloigner des septuples champions de France. Celui-ci a préféré l’Angleterre à la France pour servir l’équipe lanterne rouge de la Ligue 1 française.

L’OL garde Sage pour quelques semaines encore

L’Olympique Lyonnais est en crise depuis le début de la saison en championnat de France. Si John Textor a décidé de se séparer de Laurent Blanc pour insuffisance de résultats, la confiance a été faite à Fabio Grosso pour redresser la barre. Malheureusement, ce dernier n’a pas pu combler les attentes après un peu plus de deux mois de services.

Alors, le technicien italien a été mis à pied par les dirigeants olympiens peu avant le match en retard de la dixième journée contre l’Olympique de Marseille (défaite 3-0 de Lyon). Le board lyonnais a décidé de nommer Pierre Sage en tant qu’entraineur intérimaire de l’équipe première. L’ancien directeur du centre de formation de l’OL a réussi à donner une deuxième victoire aux Gones, notamment contre Toulouse (3-0) lors de la 15e journée de Ligue 1.

Même si le technicien français a confié ne pas vouloir s’éterniser à la barre technique de l’OL, les Gones ne s’en sépareront pas aussi tôt. Selon les informations rapportées par RMC Sport récemment, Pierre Sage est confirmé sur le banc des Gones au moins jusqu’à Noël. Ainsi, les dirigeants rhodaniens ne nommeront pas un nouvel entraineur à la tête du club avant la fin de l’année civile.

Will Still choisit l’Angleterre

Si l’OL était à la quête d’un coach expérimenté après le départ de Fabio Grosso, des médias ont évoqué le nom de l’entraîneur du Stade de Reims, qui serait une cible pour les Gones. Mais l’intéressé a ridiculisé sur le sujet quelques jours plus tard, écartant toute approche. L’Angleterre est sa prochaine destination.

Courtisé par Sunderland (D2 Angleterre), Will Still vient de poser un acte fort. A en croire les informations rapportées mardi par plusieurs médias anglais à l’instar de Telegraph et The Guardian, l’entraîneur des Rémois s'est même déplacé en Angleterre pour y rencontrer la direction des Blackcats et notamment le propriétaire Kyril Louis-Dreyfus. L'entraîneur de Reims, huitième de L1 après quinze journées, est même le principal candidat pour succéder à Tony Mowbray, selon RMC Sport.