Lyon – Toulouse : L’OL regagne enfin et avec la manière (3-0)

L’OL était aux prises avec Toulouse dimanche lors de la 15e journée de Ligue 1. Score final, 3-0.

L’Olympique Lyonnais recevait Toulouse dimanche pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Dans un duel entre deux équipes en quête de points, c’est l’OL qui s’en sort avec une victoire non moins convaincante face aux Violets.

Le passe-passe entre L’OL et Toulouse

Les Gones ont pris possession du ballon et imprimaient leur rythme de la rencontre dans les 10 premières minutes. Une séquence de possession qu’ils ne sont pas arrivés à fructifier. Toulouse, après avoir gêné la construction de l’OL par des pressings hauts, a enfin mis le pied sur le ballon. Les Violets, eux, arrivaient à se procurer des occasions même si la défense lyonnaise, pour une rare fois, cette saison, faisait preuve de sérénité. L’OL a repris ensuite le ballon et cette fois-ci, les occasions étaient au rendez-vous. C’est Nuamah qui s’est d’abord illustré après un échange avec Cherki mais sa frappe est détournée en corner par le gardien toulousain, Restes (18e).

Tout réussit à l’OL

A force d’insister, l’OL a fini par avoir gain de cause et le salut est venu de son capitaine. Sur un corner à la 25e minute, le ballon est dévié de la tête par Jake O’Brien et derrière, Lacazette, après un contrôle de la cuisse, le propulsait au fond des filets (1-0). Le Téfécé n’a pas eu le temps de digérer cette ouverture de score que les Gones en remettaient une couche. Sous un beau jour ce dimanche, Alexandre Lacazette, était encore à la retombée d’une première frappe de Tolisso renvoyée par le poteau de Restes (2-0), 28e. Douchés, les Toulousains ont commencé à insister sur le camp lyonnais et ont même obtenu un pénalty en fin de première mi-temps. Tiré par This Dallinga, le penalty est arrêté par Anthony Lopes, qui conservait l’avantage de deux buts des Gones (47e). Une avance que l’OL a tenu jusqu’aux vestiaires.

Getty

Lyon enfin libéré

Les deux équipes sont revenues en deuxième mi-temps avec de belles intentions. Toulouse voulait revenir dans la partie et Lyon voulait corser l’addition. Mais Donnum (49e, 57e), ne trouvait pas le cadre pour le Téfécé. Du côté de l’OL, Caqueret (51e) et Lacazette (56e) ont manqué également le cadre. C’est pourtant de ce dernier que la lumière est venue une nouvelle fois. Sur un nouveau coup de pied arrêté, Diawara est contré par la défense toulousaine. Le ballon revient dans les pieds de Lacazette qui s’offre un coup de chapeau sur une frappe croisée (3-0, 80e). Le match a pris fin sur ce bon résultat des Gones. L’OL (18e, 10 pts) s’offre enfin sa deuxième victoire de la saison, la première sous Pierre Sage, et n’est plus qu’à trois points de quitter la zone rouge. De son côté, Toulouse (15e, 13pts) sent désormais la menace de la zone de relégation sous ses pieds.