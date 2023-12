OL, le sort de Pierre Sage enfin scellé

L’OL vient de prendre une importante décision sur l’avenir de Pierre Sage.

Nommé intérimaire après le départ de Fabio Grosso, Pierre Sage n’était toujours pas fixé sur son avenir. Mais les dirigeants des Gones viennent de mettre fin à toutes les incertitudes autour de l’entraineur de l’Olympique Lyonnais. Pierre Sage est désormais situé sur son avenir.

Pierre Sage ne compte pas s’éterniser sur le banc de l’OL

Après l’éviction de Grosso, le board lyonnais a décidé de nommer Pierre Sage en tant qu’entraineur intérimaire de l’équipe première. L’ancien directeur du centre de formation de l’OL devait essayer de redresser l’équipe en attendant l’arrivée d’un coach plus expérimenté. Alors que les médias évoquaient un probable retour de Bruno Génésio et des discussions avec Jorge Sampaoli, le technicien français a vite fait de balayer tout doute sur son avenir. Conscient de son statut, Pierre Sage ne s’inscrit pas dans la durée sur le banc de l’OL.

« Je ne suis pas consulté car la direction est dans le même état d'esprit que moi qui suis quelqu'un du quotidien. Je ne suis pas quelqu'un du futur. Pour l'instant je dois gérer du présent et chaque jour j'ai une tâche à remplir avec le staff et les joueurs. Et le futur ce n'est pas à moi de le construire. Le deal au départ était très clair. Il y avait une situation où il fallait remplacer un entraîneur qui partait pour une durée indéterminée. La suite c'est à eux de la construire. Avec ou sans moi ce n'est pas le problème en fait », déclarait-il vendredi en conférence de presse.

L’OL confirme Sage…jusqu’à Noël

Cependant, l’Olympique Lyonnais n’est pas du même avis que l’entraineur français. Selon les informations rapportées par RMC Sport, Pierre Sage est confirmé sur le banc des Gones au moins jusqu’à Noël. Ainsi, les dirigeants rhodaniens ne nommeront pas un nouvel entraineur à la tête du club avant la fin de l’année civile. Le jeu séduisant produit par les Gones depuis la prise de fonction de Pierre Sage et la victoire convaincante contre Toulouse dimanche, ont sûrement convaincu le board lyonnais de laisser encore plus de temps au Français pour redresser le club.