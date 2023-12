La grande révélation de Pierre Sage sur son avenir à l’OL

Entraineur intérimaire de l’OL, Pierre Sage a fait une annonce importante sur son avenir, vendredi.

Nommé à la tête de l’Olympique Lyonnais en tant qu’intérimaire après l’éviction de Fabio Grosso, Pierre Sage reste toujours un choix pour diriger l’équipe première. L’ancien directeur du centre de formation vient d’ailleurs de lever le doute sur son avenir sur le banc des Gones.

Pierre Sage donne des indices sur son futur à l’OL

Pierre Sage n’a encore empoché le moindre point depuis sa nomination à la tête de l’OL. En deux matchs, les Gones se sont d’abord inclinés face à Lens (3-2) malgré un contenu intéressant avant de sombrer contre l’OM, mercredi (3-0). La défaite lors de l’Olympico, justement, a relancé les débats autour du prochain entraineur de l’Olympique Lyonnais.

Getty

En conférence de presse ce vendredi avant d’affronter Toulouse dimanche, Pierre Saga a livré quelques premiers indices sur son avenir. L’ex-directeur du centre de formation révèle dans un premier temps ne pas être consulté pour le mercato et cela pour une bonne raison. « Je ne suis pas consulté car la direction est dans le même état d'esprit que moi qui suis quelqu'un du quotidien. Je ne suis pas quelqu'un du futur. Pour l'instant je dois gérer du présent et chaque jour j'ai une tâche à remplir avec le staff et les joueurs », confie Pierre Sage.

Getty

Pierre Sage ne restera pas sur le banc de l’OL

Pierre Sage est bien conscient qu’il ne fera pas long feu sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Quelques jours après que le président, John Textor, a confirmé une piste pour le poste, Pierre Sage est catégorique : il n’est pas le futur de Lyon. L’entraineur avoue qu’il est arrivé dans une posture de pompier et qu’il partira une fois, sa mission terminée. « Et le futur ce n'est pas à moi de le construire. Le deal au départ était très clair. Il y avait une situation où il fallait remplacer un entraîneur qui partait pour une durée indéterminée. La suite c'est à eux de la construire. Avec ou sans moi ce n'est pas le problème en fait », ajoute Pierre Sage.