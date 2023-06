Daniel Riolo sans pitié avec Kylian Mbappé après son match face à Gibraltar

Vendredi soir, Daniel Riolo n'a pas apprécié le match de Kylian MBappé, lui reprochant notamment de vouloir trop en faire.

Sans être brillante, l'équipe de France s'est imposée 3-0 sur la pelouse de Gibraltar vendredi soir à l'occasion de la 3è journée des qualifications à l'Euro 2024. Un contenu assez moyen mais une troisième victoire en autant de matches très importante dans le cadre de la qualification en Allemagne l'été prochain. Buteur lors de cette rencontre, Kylian Mbappé pensait s'offrir un peu de répit après une semaine particulièrement agitée autour de lui, mais l'attaquant parisien n'a pas non plus échappé aux critiques.

"Il veut tout faire"

Plus particulièrement celles de Daniel Riolo, qui n'a visiblement pas apprécié le match du champion du monde 2018. Dans l'After Foot sur RMC, le consultant a d'abord tenu à rappeler l'excellente saison et la superbe Coupe du monde réalisée par le joueur de 24 ans, avant de s'attaquer plus en détail à son match contre Gibraltar. "Il a parfois, quand même, un truc qui me choque, c'est le déchet technique qu'il est capable d'avoir, c'est complètement fou. (27 ballons perdus) Quand il perd autant de ballons, mais qu'il les perd surtout parce qu'il veut tout faire et qu'il veut totalement tout monopoliser et qu'il joue en 'show off', à vouloir en faire des tonnes", a-t-il expliqué.