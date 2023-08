CS:GO arrive à Riyad - Voici les cinq meilleures équipes à surveiller lors du festival Gamers8

Le 16 août, Gamers8 : The Land of Heroes donnera le coup d'envoi de son tournoi Counter Strike : Global Offensive, l'un des sports électroniques les plus connus au monde. Avec CS2 à l'horizon, le tournoi est en passe d'être l'un des derniers tournois CS:GO que les téléspectateurs pourront vivre en direct. Le tournoi se déroulera à Riyad pendant quatre jours, du 16 au 20 août.



Vous avez entendu parler de CS:GO, mais vous ne savez pas quelles équipes encourager ? Ne vous inquiétez pas, nous vous proposons une liste pratique des cinq meilleures équipes susceptibles de remporter la victoire à Riyad.

Natus Vincere

Natus Vincere est l'une des marques les plus connues de CS:GO et possède l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Counter-Strike, s1mple. Elle a été l'une des équipes les plus compétitives du début à la fin, en particulier au crépuscule de l'ère CS:GO.

Avec la présence de l'équipe à Riyad, elle sera certainement l'une des favorites pour tout gagner et remporter la part du lion du prix.

Faze Clan



Faze Clan est une autre équipe considérée comme l'une des meilleures au monde. Il n'est pas étonnant qu'il ait remporté cinq trophées au cours des cinq dernières années, puisqu'elle compte dans ses rangs certains des plus grands joueurs de CS:GO, tels que Twistzz, karrigan et ropz.

Faze poursuivra-t-il sa série de victoires en 2023 en s'imposant à Riyad ou succombera-t-elle à la pression ?

Fnatic

Cela fait longtemps que Fnatic n'a pas pu se proclamer champion CS:GO. Fnatic, l'une des organisations pionnières de l'esport connues pour leur engagement en faveur de la haute performance, détiendra toujours l'un des héritages les plus anciens de la scène Counter Strike.

Après avoir récemment modifié son équipe, Fnatic espère augmenter ses performances et prouver une fois de plus qu'il est capable de remporter un trophée.

Cloud9

Seule organisation nord-américaine à avoir remporté un tournoi majeur dans CS:GO, Cloud9 cherchera à ajouter de nouveaux trophées à son palmarès en réalisant une bonne performance à Riyad. Avec des joueurs tels que sh1ro (actuellement classé troisième au monde), Cloud9 pense avoir de bonnes chances de remporter la victoire cette fois-ci.

9INE

Équipe wildcard composée d'une équipe polonaise complète, 9INE s'est qualifiée pour Riyad à l'issue des éliminatoires de la dernière chance. Performant sur les circuits inférieurs, 9INE cherche encore à percer dans un événement de haut niveau.

Potentiellement inspiré par le récent tournoi majeur BLAST, 9INE est un outsider à surveiller pendant le tournoi Gamers8.

Vous pouvez suivre toute l'action CS:GO en direct, puis consulter la chaîne Twitch de Gamers8 et le site web officiel pour les horaires et les informations.