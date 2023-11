Cristiano Ronaldo trahi par un ancien coéquipier

Victor Lindelof a exclu son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo de son portrait-robot du "joueur parfait", mais y a inclus Lionel Messi.

Dans le cadre de la série "My Perfect Player" de Manchester United, l'international suédois a dû sélectionner les joueurs qui composeraient le footballeur de ses rêves sur la base de l'une de leurs aptitudes particulières. Il a établi deux listes, l'une exclusivement pour les joueurs de Manchester United et l'autre pour l'ensemble des joueurs. L'ex-milieu de terrain des Red Devils Marouane Fellaini, très décrié, a même réussi à s'imposer face à Ronaldo.

Dans la composition des joueurs de United, Lindelof a choisi : Bruno Fernandes (pied droit), Luke Shaw (pied gauche), Harry Maguire (tête), Marcus Rashford (rythme), Aaron Wan-Bissaka (tacle), Anthony Martial (finition), Casemiro (force), Marcus Rashford (compétences), Christian Eriksen (vision), Raphael Varane (mentalité), Scott McTominay (endurance).

L'article continue ci-dessous

Le composite global, quant à lui, comprenait les joueurs suivants : Andrea Pirlo (pied droit), Lionel Messi (pied gauche), Marouane Fellaini (tête), Kylian Mbappé (rythme), Paolo Maldini (tacle), Robin van Persie Force (finition), Zlatan Ibrahimovic (force), Eden Hazard (compétences) et Zlatan Ibrahimovic (mentalité).

Lindelof a négligé Ronaldo bien qu'il ait joué aux côtés de l'international portugais tout au long de la saison 2021-22 à Old Trafford. United a fini par couper les liens avec Ronaldo en novembre dernier après qu'il a participé à une interview controversée avec Piers Morgan. Le contrat de Lindelof avec les Red Devils expire en 2024, mais il dispose d'une clause de prolongation de 12 mois.

Il a été question de l'intérêt de Lindelof pour d'autres clubs, comme l'AC Milan, l'un des géants de la Serie A, qui serait l'un de ses nombreux prétendants. Cependant, le Suédois a été un pilier de l'équipe d'Erik ten Hag en l'absence de défenseurs clés de l'équipe première comme Lisandro Martinez cette saison. Il a participé à 11 des 12 matches de Premier League du club, avec un but et une passe décisive à la clé. Lindelof devrait à nouveau être titularisé lors du match entre United et Everton dimanche.