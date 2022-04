Cristiano Ronaldo touché par un drame personnel

La star portugaise Cristiano Ronaldo a fait part de la triste nouvelle dans un message adressé à ses fans lundi, aux côtés de sa compagne Georgina Rodriguez.

L’attaquant de Manchester United a donc révélé avoir perdu un fils nouveau-né, exigeant ensuite demandé le respect de sa vie privée.

Tout en communiquant cette perte tragique, Ronaldo a annoncé la naissance d'une petite fille avec sa partenaire Georgina Rodriguez, le couple ayant précédemment déclaré qu'il attendait des jumeaux. Ronaldo est le père de quatre autres enfants, les fils Cristiano Jr et Mateo, et les filles Eva et Alana.

L'article continue ci-dessous

"C'est avec notre plus grande tristesse que nous devons annoncer que notre petit garçon est décédé", ont écrit Ronaldo et Rodriguez. "C'est la plus grande douleur que tout parent puisse ressentir".

"Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d'espoir et de bonheur. Nous tenons à remercier les médecins et les infirmières pour tous leurs soins prodigués et leur soutien. Nous sommes tous dévastés par cette perte et nous demandons gentiment de l'intimité en ce moment très difficile. Notre petit garçon, tu es notre ange. Nous t'aimerons toujours."