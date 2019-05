Cristiano Ronaldo remercie Allegri pour l'année passée ensemble

Sur son compte Instagram, Cristiano Ronaldo a publié un message dans lequel il rendait hommage à Massimiliano Allegri, son entraineur à la Juve.

Massimiliano Allegri ne sera plus l'entraineur de la Juventus la saison prochaine. L'annonce de ce départ a été faite vendredi, et le technicien toscan était présent ce samedi en conférence de presse au côté d'Andrea Agnelli pour évoquer la fin de cette belle aventure à Turin et remercier tous ceux avec qui il a pu travailler.

Le coach italien a salué ses joueurs, et ces derniers n'ont pas manqué également de lui rendre hommage. C'est le cas notamment de Cristiano Ronaldo, qui a posté un message très sympathique sur Instagram à l'endroit de son entraineur.

"Merci coach, nous n'avons passé qu'un an ensemble mais ça a été exceptionnel parce que tu es un grand entraineur et un grand homme. Ça a été un plaisir de travailler avec toi", a écrit le quintuple Ballon d'Or. Un bel hommage et auquel Allegri ne restera certainement pas insensible.

Encore deux matches à faire ensemble

Cristiano Ronaldo, qui vient d'être désigné meilleur joueur de l'année en Italie, n'a donc connu Allegri qu'une seule saison seulement. Incomparable en terme de durée avec les six années passées avec Sir Alex Ferguson. Mais, à défaut d'être longue, la collaboration a été intense et fructueuse puisqu'elle a débouché sur une consécration en . Avec ce titre, CR7 est devenu le premier joueur à être champion en , en et en .

La saison de Ronaldo, Allegri et la Juve n'est pas encore totalement terminée. Il reste deux matches à disputer contre l' et la . Ronaldo peut encore viser le titre du meilleur réalisateur du championnat s'il signe cinq buts et qu'en même temps Fabio Quagliarella (Sampdoria) reste muet.