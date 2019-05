Juve - Allegri : "Je quitte une équipe gagnante"

Massimiliano Allegri estime que la Juventus Turin saura repartir de l'avant la saison prochaine.

Après notamment avoir remporté cinq championnats, les chemins de la et de Massimiliano Allegri se séparent.



S'exprimant lors de la conférence de presse à la veille du match contre l' , avec la présence de tous les joueurs aux premiers rangs de la salle, l'entraîneur toscan a salué tous ceux qui étaient là, visiblement émus.

C'est le président Andrea Agnelli qui s'est exprimé dans un premier temps : "Ce fut la décision la plus difficile que j'ai prise pendant mon séjour à la Juventus. Je ne répondrai à aucune question sur le prochain entraîneur de la Juventus. Aujourd’hui, je suis ici pour célébrer Allegri, un entraîneur qui a écrit une histoire à la Juventus: c’était absolument 5 merveilleuses années d’estime, d’affection, d’amitié, de travail acharné et surtout de nombreuses victoires. Nous devons être en mesure de prendre la bonne décision et de la faire au bon moment. Seul l'avenir nous dira si ces décisions sont les bonnes", a-t-il indiqué.



Massimiliano Allegri, lui, estime qu'il laissera une équipe très compétitive au prochain entraîneur de la Vieille Dame : "Je remercie le président pour ses belles paroles. Je remercie les gars pour ce qu'ils ont fait et pour ce qu'ils m'ont donné. Je quitte une équipe gagnante. Je quitte un président extraordinaire, un décideur. Je quitte Pavel Nedved, que j'ai rencontré enfant et qui est en train de devenir un dirigeant important.

Demain nous aurons une belle soirée car cela été cinq années extraordinaires. Quand vous comprenez que vous devez partir physiologiquement, il n’est pas nécessaire de continuer. C'est ce qui s'est passé lors des fameuses réunions. Je quitte un président extraordinaire, un décideur. Demain, nous aurons une belle soirée, car ce sont cinq années extraordinaires. Quand vous comprenez que vous devez partir physiologiquement, il n’est pas nécessaire de continuer. C'est ce qui s'est passé lors des fameuses réunions. L'année prochaine, la Juventus repartira avec un super club et une équipe extraordinaire."