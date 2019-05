Dybala et les joueurs de la Juve qui peuvent profiter du départ d'Allegri

Avec le départ de Massimiliano Allegri, la Juventus est appelée à évaluer différemment les stratégies au sujet de Dybala, Douglas Costa et Cancelo.

Le coach change, les plans changent. Après le discours de Max Allegri, après cinq ans à la barre de la , les dirigeants sont devant un projet à développer. Et par aveu du vice-président Pavel Nedved, l’amélioration de l’effectif actuel ne sera pas facile: elle comptera sur un certain Cristiano Ronaldo.



Le natif de Livourne voulait changer la majeure partie de l'effectif. La Juventus, quant à elle, préfère voyager au nom de la continuité. Raison pour laquelle, en fait, les parties sont trouvées.



Les dirigeants zébrés estiment que la Juve actuelle pourrait déjà faire entendre sa voix en Europe et, conformément à ce courant de pensée, l'optimisation de l'effectif pourrait être le premier objectif du nouvel entraîneur. Tous les regards sont donc tournés vers Paulo Dybala et Douglas Costa.



L'Argentin, aux prises avec des mois de "tuttocampista", après l'achat de CR7 a abouti dans une sorte d'inconnue tactique. Par contre, les chiffres ne mentent pas: 40 apparitions et 10 buts. D'où précisément les nombreuses rumeurs de transferts qui ont pu déstabiliser l'ancien de Palerme. Cependant, sans Allegri, son histoire pourrait changer.





Le discours est similaire pour le Brésilien, devenu maintenant un élément régulier de l'infirmerie. Comme Douglas Costa a un profil presque unique, le sentiment est que les Bianconeri veulent vraiment le garder. Aussi parce que, dans l'état actuel des choses, les offres ne sont pas arrivées.



Pas de doute, cependant, sur l'avenir de Joao Cancelo. Acquis auprès de Valence pour 40,4 millions d'euros, le Portugais est devenu le protagoniste des hauts et des bas. Mais l'ancien nerazzurro est destiné à rester à Turin, interprétant probablement une autre philosophie du football.