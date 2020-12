Cristiano Ronaldo lassé des stades vides

La star portugaise de la Juventus a reconnu qu’il en assez de jouer dans stades sans supporters.

En raison de la pandémie du Covid-19, les matches de football se disputent sans supporters depuis sept mois. Une situation qui n’est pas idéale et auxquelles les acteurs du ballon rond ont dû s’adapter.

Certains commencent à se familiariser avec cadre bien particulier, mais d’autres ont beaucoup de mal à s’y habituer. C’est le cas notamment de Cristiano Ronaldo. La star portugaise a même indiqué qu’il s’ennuyait beaucoup ces derniers temps en faisant son métier.

« Très difficile de jouer dans les stades vides »

"Je vais être honnête, jouer dans des stades vides est ennuyeux, à mon avis. Bien évidemment, je respecte tous les protocoles et la santé passe avant tout, mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas jouer comme ça, c'est très difficile. J'aime entendre les gens crier, réagir pendant un match. Voir l'attitude des supporters et des autres joueurs, ça me motive. J'espère que les choses vont s'arranger en 2021 avec du public dans les stades car il n'y a pas de passion sans les fans", a indiqué CR7.

Ronaldo a exprimé cette opinion lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards. Une cérémonie durant laquelle il a reçu le prix du joueur du siècle. Une sacrée distinction et qui s’ajoutent à son CV personnel déjà copieusement garni.

Le contexte ne pèse pas sur ses performances

L’ancien attaquant du Real n’aime pas se produire dans les enceintes vides. Mais ce sentiment ne l’empêche de se montrer performant. Depuis la reprise du football, en juin dernier, le quintuple lauréat du Ballon d’Or s’est rendu auteur de 28 buts et 4 passes décisives en 28 matches joués avec la Vieille Dame.

Actuellement, Ronaldo et ses coéquipiers de la profitent d’un break en . Battus lors de leur dernier match contre la (0-3), ils vont tenter de repartir de l’avant le 3 janvier prochain contre l’ .