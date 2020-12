Cristiano Ronaldo joueur du siècle aux Globe Soccer Awards

L'attaquant de la Juventus a été désigné meilleur joueur depuis le début du XXIe siècle lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards.

Alors que se tenait ce dimanche la cérémonie des Globe Soccer Awards, récompensant notamment les meilleurs joueurs, entraîneurs et équipes de football, le Portugais a une nouvelle fois été distingué.

L'ancien joueur du Sporting CP, de et du a été désigné meilleur joueur du XXIe siècle, devançant ainsi en particulier son rival de toujours, Lionel Messi. La fin du débat entre les deux monstres du football ? Chacun sera libre de juger...

Depuis le début de sa carrière au , Cristiano Ronaldo n'a cessé de battre un nombre incroyable de records tout en s'offrant un palmarès impressionnant. Triple champion d' avec Manchester United, double champion d' avec le Real Madrid, double champion d' avec la .

Le Portugais a également remporté cinq (avec les Red Devils en 2008 puis quatre avec le Real : 2014, 2016, 2017, 2018). Une compétition dont il est également - et de loin - le meilleur buteur de l'histoire, avec pas moins de 135 buts en 178 matchs depuis ses débuts sur la scène européenne.

Côté sélection également, Ronaldo est parvenu à ramener un premier trophée dans l'histoire du Portugal avec l'Euro glané en en 2016, malgré une blessure au début de la finale contre les Bleus. Pour ce qui est de la , il n'est jamais parvenu à aller plus loin que les demi-finales, et aura une nouvelle (dernière ?) opportunité de placer son pays sur le toit du monde du football dans deux ans au .

L'article continue ci-dessous

À tout cela s'ajoutent les cinq Ballon d'Or décernés à CR7 depuis le début de sa carrière, deuxième joueur le plus récompensé derrière Messi et ses six trophées.

Les Globe Soccer Awards ont également désigné une meilleure équipe du siècle. Là encore, Madrid est à l'honneur puisque le Real (six Ligues des champions depuis 2000) a été récompensé.

Côté entraîneur en revanche, honneur à Barcelone notamment, mais aussi au et à avec Pep Guardiola. Le passage du technicien catalan au Barça a largement marqué les esprits, avant de continuer à empiler les titres en et désormais en Angleterre.