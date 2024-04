Cristiano Ronaldo et Ten Hag, la vérité éclate !

Erik ten Hag a perdu le respect du vestiaire de Manchester United en faisant "l'erreur" de défier Cristiano Ronaldo, selon Wesley Sneijder.

La superstar portugaise Ronaldo a suscité la controverse à l'automne 2022 en accordant une interview explosive à Piers Morgan, dans laquelle il s'en prenait à d'éminentes personnalités du passé et du présent de United. Les Red Devils se sont sentis acculés par le quintuple Ballon d'Or et ont finalement décidé de rompre son contrat.

Ten Hag a joué un rôle important dans cette saga, ayant pris l'habitude de laisser tomber Ronaldo et de remettre en question sa valeur pour la cause collective. L'entraîneur néerlandais a eu du mal à convaincre depuis qu'il a poussé le grand joueur de tous les temps vers la sortie à Old Trafford.

L'ancien joueur de l'Ajax et du Real Madrid Sneijder a déclaré à Veronica Offside que son compatriote néerlandais avait commencé à faire des erreurs en Angleterre : "Il a déjà commis une erreur en entrant en compétition avec Ronaldo. Il a perdu le respect de tout le monde. Il pensait que cela fonctionnerait dans l'autre sens, mais bien sûr ce n'est pas le cas. Dans le vestiaire, les gens se sont dit : "Est-ce que cet homme est fou ?

Sneijder a ajouté qu'il y avait des rumeurs de licenciement autour de Ten Hag, alors que United est sur le point de manquer une place parmi les quatre premiers et une qualification pour la Ligue des champions : "Bien sûr, il sait déjà qu'il doit partir. Mais vous n'allez pas partir vous-même. Si j'étais lui, je resterais confortablement assis [jusqu'à ce qu'il soit licencié].