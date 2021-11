Cristiano Ronaldo égoïste ? C'est tout le contraire

Tout le monde connaît les prouesses de buteur de Cristiano Ronaldo et ses multiples records, mais sa générosité est peut-être sous-estimée et il est peut-être passé sous silence qu'il a également le plus grand nombre de passes décisives - ainsi que de buts - dans l'histoire de la Ligue des champions.

Depuis la saison 1992/93, aucun joueur de l'ère moderne de la Ligue des champions n'a délivré autant de passes décisives que Ronaldo, même si deux stars actuelles du Paris Saint-Germain ne sont pas loin derrière.

L'attaquant portugais a délivré 43 passes décisives en 183 matches de Ligue des champions, contre 36 pour Lionel Messi en 152 matches et 34 pour Angel Di Maria en 95 matches.

Ce mardi, Ronaldo aura l'occasion d'ajouter à son impressionnant palmarès lorsque Manchester United affrontera l'Atalanta.

Les Red Devils sont leaders du Groupe F et voudront s'assurer qu'ils abordent le derby du week-end contre Manchester City sur une bonne note.

Top 10 des joueurs ayant délivré le plus de passes décisives en Ligue des champions

42 - Cristiano Ronaldo (en 183 matches)

36 - Lionel Messi (en 152)

34 - Angel Di María (95)

31 - Ryan Giggs (151)

30 - Xavi Hernandez (157)

29 - Andres Iniesta (132)

29 - Neymar (71)

28 - Karim Benzema (133)

26 - Cesc Fabregas (110)

26 - Luis Suarez (75)