Cristiano Ronaldo de nouveau honoré

Cristiano Ronaldo, la star d'Al-Nassr, a été nommé joueur du mois de mars de la Saudi Pro League après son dernier coup du chapeau.

La légende portugaise de 39 ans a inscrit quatre buts en trois matches au mois de mars, dont un triplé lors de la récente victoire 5-1 du club sur Al-Tai. Pour ses performances extraordinaires, il a été nommé joueur du mois de la Saudi Pro League.

L'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United est en pleine forme depuis le début de la saison. Il est en tête de la course au Soulier d'or, avec 26 buts en 23 matches. Au total, il a marqué 33 fois en 34 matches toutes compétitions confondues et délivré 11 passes décisives.

Son triplé contre Al-Tai est le 34e triplé de sa carrière depuis qu'il a fêté ses 30 ans, soit 28 de plus que son grand rival Lionel Messi depuis qu'il a atteint cet âge.

Le capitaine portugais jouera pour la prochaine fois avec Al-Nassr mardi, à l'occasion d'un match de la Pro League saoudienne contre Abha.