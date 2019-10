Juventus, la confidence étonnante de Cristiano Ronaldo

Dans un entretien accordé à France Football, le quintuple Ballon d'Or a confié qu'il aimerait choisir ses matches.

Cristiano Ronaldo a passé la barre des 700 buts en carrière, ce qui en fait un modèle de longévité au plus haut niveau.

La superstar portugaise est revenue sur cette riche carrière dans un long entretien accordé à Football, ce mardi. Et comme d'habitude, l'attaquant de la a fait preuve d'une grande franchise.

Du haut de ses 34 ans, Ronaldo se sait toujours au sommet, mais il concède néanmoins volontiers qu'il aimerait avoir le luxe de pouvoir choisir ses matches.

L'article continue ci-dessous

"Je vais vous dire : si ça ne tenait qu’à moi, je ne jouerais que des matchs importants. Ceux de l’équipe nationale et de la Ligue des Champions. C’est ce genre de rencontres qui me motivent, celles avec un enjeu, un environnement difficile, une pression. Après, il faut être pro et être performant tous les jours pour faire honneur à votre famille et au club que vous représentez et qui vous paie pour ça. Donc, il faut toujours donner le meilleur", a-t-il lâché.

Une conficende qui ne passera pas inaperçue à l'heure où le débat sur ces joueurs qui "choisissent leurs matches" dans des calendriers infernaux ne cesse de prendre du poids.