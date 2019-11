Fabio Capello : "Cristiano Ronaldo ne dribble plus depuis 3 ans"

L'ancien coach ne s'est pas privé de critiquer Cristiano Ronaldo au micro de Sky, après le comportement du Portugais dimanche soir, face à Milan.

C'est un fait de match qui ne cesse de faire parler depuis dimanche soir, en comme partout dans le monde. Peu à son avantage ces dernières semaines, Cristiano Ronaldo a été remplacé dès la 55ème minute de jeu par son entraîneur Maurizio Sarri, lors de la rencontre entre la Turin et l' (1-0). Rentré directement aux vestiaires, le Portugais aux cinq Ballons d'Or remportés semble avoir mal pris cette décision de son entraîneur, pourtant plus ou moins justifiée.

"Cristiano ne dribble plus personne depuis trois ans"

Toujours est-il qu'avec la notoriété qui est la sienne et surtout son statut dans cette équipe, un tel comportement ne saurait passer inaperçu. De ce fait, l'ancien joueur du et de est largement critiqué ces dernières heures. Dernier en date à s'y essayer, un certain Fabio Capello.

"Cristiano n’est pas bien et le remplacer était une chose juste. Il fallait avoir de la personnalité pour réaliser ce changement, mais au final Sarri a gagné le match. Le fait d’être parti sans s’asseoir sur le banc et en ayant dit des mots ne donne pas une bonne image de Cristiano. Il faut se comporter en champion, même durant ces moments. La vérité c’est que Cristiano ne dribble plus personne depuis trois ans", a-t-il déclaré au micro de Sky Sport, un brin provocateur.