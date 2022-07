Crisitano Ronaldo trollé par une équipe d'Esports

Cristiano Ronaldo est l'un des joueurs dont on parle le plus en cette période de transfert estival. Le Portugais semble vouloir quitter Manchester United à tout prix mais ne parvient pas à trouver un nouveau club, et l'équipe d'eSports de son ami Casemiro a vu une très bonne occasion de troller toute la communauté eSports.

Case Esports, qui connaît un grand succès dans toutes les compétitions où il est représenté, a publié jeudi un tweet annonçant la "signature" de l'attaquant, qui a provoqué une onde de choc dans tout l'écosystème de l'eSport et suscité de nombreuses interactions.

Une série de réponses humoristiques et ironiques ont été faites à ce post, reconnaissant clairement qu'il y avait un soupçon d'opportunisme derrière cette annonce.

Nous ne savons pas où Cristiano Ronaldo va finir, mais ce que nous avons vu, c'est la grande capacité d'imagination des personnes qui travaillent dans ce secteur, qui profitent de n'importe quelle situation pour générer un buzz sur les médias sociaux.