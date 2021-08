Courbis inquiet par le "déséquilibre" de l'OM de Sampaoli

L'ancien entraîneur de l'OM s'est montré critique après le match nul des Phocéens contre les Girondins de Bordeaux.

Séduisant offensivement, l'Olympique de Marseille affiche un manque d'assise et de solidité défensive depuis le début de saison. En deux matches, l'OM a déjà encaissé quatre buts dont deux face aux Girondins de Bordeaux alors que les Phocéens semblaient avoir le match en main. En effet, l'OM s'était facilité la tâche et menait facilement 2-0 à la pause face aux Bordelais, mais les hommes de Jorge Sampaoli ont complètement craqué dans le second acte.

Lors de la première journée, c'était l'effet inverse. L'OM avait d'abord été mené avant de réagir et de finalement s'imposer à Montpellier. Les supporters et observateurs de l'OM étaient prévenus, après tout, c'est l'ADN de Jorge Sampaoli. Au micro de RMC Sport, Rolland Courbis a regretté le déséquilibre que l'Olympique de Marseille a montré lors des deux premières rencontres de championnat et espère que ce problème sera vite résolu.

"J’espère que ça ne va devenir le dicton: 'Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?' Dans les 30 dernières minutes, tu ne sais plus où tu es et qui fait quoi. Dans les un contre un, je regarde la faute de Balerdi en un contre un (sur laquelle le défenseur marseillais se fait exclure, ndlr), c’est une faute qui manque de réflexion, parce que ce n’est pas facile de jouer qu’à trois arrières centraux pendant plus d’une heure", a expliqué Rolland Courbis.

"Si je suis entraîneur avec un bel effectif, est-ce que je n'ai pas envie de recontrer cet OM déséquilibré ?"

"Dans les vingt dernières minutes, tu as la tête un peu à l’envers (...) Ce que je regarde et je suis prêt à applaudir, je me dis, si je suis entraîneur avec un bel effectif, est-ce que je n'ai pas envie de le rencontrer cet OM déséquilibré ? Sincèrement, je serais curieux de voir ce qu'il se passerait", a ajouté l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille.

Après le match nul contre Bordeaux, Jorge Sampaoli avait expliqué son approche en conférence de presse estimant que son équipe doit avoir encore plus le ballon : "Il y a des épisodes dans le match qui font qu'on peut trouver des responsabilités mais il faut surtout retenir que quand on a le contrôle, il y a moins de fatigue. Quand on joue dans le camp adverse aussi, il y a logiquement plus de fatigue. On reverra ce type de situation cette saison".

Avec l'Olympique de Marseille, personne ne s'ennuie cette saison. L'OM a cependant encore quelques réglages à faire afin d'atteindre sa pleine mesure. Les hommes de Jorge Sampaoli devront se montrer beaucoup plus solides le week-end prochain lors du choc face à l'OGC Nice de Christophe Galtier, dimanche soir.