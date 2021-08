OM - Papin est fan du "foot panache" de Sampaoli

L'ancienne gloire de l'OM est sous le charme de l'OM version Sampaoli.

Ce dimanche, à 20h45, le Vélodrome va rugir à nouveau puisque les supporters marseillais pourront garnir les tribunes de Vélodrome.

Et cerise sur la gâteau, c'est Jean-Pierre Papin qui donnera le coup d'envoi d'OM-Bordeaux. Ce sera l'occasion pour le quintuple meilleur buteur de la D1 avec l'OM de célébrer les trente ans de son Ballon d'or. Le seul conquis, à ce jour, par un joueur français évoluant dans un club français !

« JPP » est d'ailleurs très touché par cet hommage comme il l'a confié lors d'une interview à nos confrères de La Provence : « Mon plus beau trophée, dans ce stade Vélodrome, c'est juste magnifique, surtout entouré de quelques anciens partenaires de 1991. Parce que si je l'ai eu ce Ballon d'Or, c'est grâce à eux. »

Au cours de cette interview, Papin a salué le travail effectué Jorge Sampaoli avec l'OM, louant le style de jeu pratiqué : « Sampaoli ne travaille pas physiquement comme Bielsa, mais au niveau jeu, j'aime beaucoup. En revanche, après avoir vu l'OM deux ou trois fois, un entraîneur va pouvoir tenter de les empêcher de jouer. Mais le foot panache, ça paie, les joueurs doivent prendre beaucoup de plaisir. »

L'article continue ci-dessous

Selon le Ballon d'or 1991, Marseille peut viser « le podium » et en tant que buteur, il est bien évidemment un grand fan d'Arkadiuz Milik : « c'est un vrai avant-centre. Il lui faut des centres et là, avec de la Fuente, c'est parfait. Avec Ünder, Payet, c'est cohérent. »

Jean-Pierre Papin a également commenté le repositionnement de Dimitri Payet en numéro 9. Si au départ, cela l'a surpris, il trouve plutôt pertinente cette solution tactique proposée par Sampaoli : « Tu sais quoi ? L'an dernier à Manchester City, j'ai vu Gündogan avant-centre. Ce n'est pas ma tasse de thé non plus mais c'était efficace, parce qu'on parle là de joueurs qui voient tout avant les autres. Comme ils sont très bons techniquement, ils font la différence. J'ai failli jouer ainsi aussi, parce que nous avons de très bons tireurs de coups francs et nous n'en avons jamais. J'ai un n°10 (à Chartres, le club qu'il entraîne, n.d.l.r.), qui sait très bien garder le ballon et j'ai envisagé de le mettre en pointe, histoire d'obtenir des fautes et des coups francs. Il faut réfléchir quand tu es coach. »