Coupe du monde 2034 : Une candidature officialisée !

Une décennie avant son organisation, la Coupe du Monde 2034 enregistre déjà une candidature. Un géant du cuir rond officialise sa demande.

Le Maroc, l’Espagne et le Portugal étant en pole position pour s’adjuger l’organisation de l’édition 2030, tous les yeux sont rivés sur la nation qui pourrait s’offrir l’édition suivante de la Coupe du monde de la FIFA. En effet, les candidatures ont commencé à être officialisées.

L’Arabie Saoudite officialise sa candidature

Alors qu’il l’a annoncé au début de ce mois qu’il souhaiterait être candidate pour l’organisation de la Coupe du monde 2034, l’Arabie Saoudite vient de joindre l’acte à la parole. Le géant du Golfe, qui se veut un pays de football, en se montrant décisif lors du dernier mercato estival, vient d’officialiser sa candidature. Dans un communiqué, la Fédération saoudienne de football (SAFF) annonce la nouvelle.

« La Fédération saoudienne de football (SAFF) a soumis aujourd’hui, lundi 9 octobre, une lettre d’intention (LOI) et signé une déclaration à la FIFA concernant sa candidature à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2034 », indique la Fédération sur son site internet, avant de poursuivre en dévoilant sa motivation.

« L'intention de l'Arabie Saoudite de se porter candidate à la Coupe du Monde de la FIFA 2034™ est une première historique et reflète les objectifs du pays de débloquer de nouvelles opportunités de football à tous les niveaux et son engagement à soutenir la croissance du jeu aux quatre coins du monde. S'inspirant de la transformation sociale et économique de l'Arabie saoudite dans le cadre de la Vision 2030, ainsi que de l'amour de longue date du pays pour le beau jeu, la candidature saoudienne pour 2034 vise à accueillir le monde dans le Royaume et promet un événement passionnant et mémorable pour les fans », ajoute le communiqué de la SFF.

Président de la SAFF, Yasser Al Misehal déclare : « C'est la deuxième étape d'un voyage extrêmement passionnant dans lequel la nation s'embarque. La semaine dernière, nous avons annoncé notre ambition d'accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2034™, et cette candidature officielle poursuit notre démarche pour faire des rêves de notre peuple une réalité. La Coupe du Monde de la FIFA 2034 est notre invitation au monde à assister au développement de l'Arabie Saoudite, à découvrir sa culture et à faire partie de son histoire. Nous sommes extrêmement déterminés à présenter la candidature la plus compétitive possible, qui contribuera également à unir le monde à travers le football ».

Désigné, le pays va organiser prochainement la Coupe d’Asie en 2027. L’Arabie Saoudite promet par ailleurs de plus amples détails sur sa candidature à la Coupe du Monde de la FIFA 2034.