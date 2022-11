Coupe du Monde 2022 : Une bonne nouvelle pour Kingsley Coman et les Bleus

À la veille d’affronter le Danemark, le staff de l’Équipe de France est fixé au sujet de la disponibilité de l’attaquant tricolore, Kingsley Coman.

Les pépins physiques pénalisent beaucoup les Champions du monde en ce début de compétition. L’ailier droit du Bayern Munich est la nouvelle source d’inquiétude des fans français.

Coman de retour à l’entrainement

L’attaquant formé au Paris Saint-Germain a été contraint d’écourter sa dernière séance d’entraînement à cause d’une gêne musculaire. Kingsley Coman a été ménagé, hier, par le staff technique durant la séance de travail des Tricolores.

Il semblerait bien qu’une évolution positive a été enregistrée dans ce dossier durant les dernières 24 heures. Le Bavarois fait partie du groupe français qui s’est entrainé, ce vendredi, selon les informations de RMC Sport.

Didier Deschamps n’a déploré aucune absence pour cette ultime séance avant d’affronter le Danemark, samedi après-midi, pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes.

Varane apte pour le Danemark

Raphael Varane, le défenseur central de Manchester United, a lui aussi pris part à ce dernier entrainement. Reste désormais à savoir s’il sera titularisé face à la sélection danoise.

Didier Deschamps a été questionné à ce sujet en conférence de presse. « Il aurait pu jouer le premier match, a confié le technicien français. Il était apte. Ce n'est pas la séance d'hier qui va changer beaucoup. Il n'est pas moins apte ou plus pour le deuxième. Après, ce sont des choix qui peuvent être liés à l'expérience... Lui en a, c'est certain. Il faut qu'il soit prêt dans sa tête et son corps. Je sais qu'il l'est. Je prendrai la décision par rapport à ça, surtout ».