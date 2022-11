Coupe du Monde 2022 : Pourquoi l'Iran a pu effectuer six changements contre l'Angleterre ?

L’équipe iranienne a lourdement chuté, ce lundi après-midi, pour son premier match de Coupe du Monde contre l’Angleterre (6-2).

La puissance de feu des Britanniques n’a laissé aucune chance à l’équipe asiatique. Les coéquipiers d’Harry Kane ont plié la rencontre dès la fin de la première mi-temps. Les Three Lions sont rentrés dans les vestiaires avec une avance de trois buts.

Beiranvand est sorti après une commotion cérébrale

Les Iraniens n’ont clairement pas réussi à imposer leur rythme dans cette rencontre. Battu dans le jeu, ils ont, toutefois, réussi à réduire le score à deux reprises pour finir par perdre (6-2).

Il y a eu deux faits marquant dans ce premier match du groupe B. Le premier est le nombre de minutes de temps additionnel accordé par l’arbitre de la rencontre ; 14 minutes en première mi-temps puis 10 minutes à la fin du match.

Le nombre de changements de l’Iran et un autre fait marquant. La « Team Melli » a eu droit à six changements. Et cela en vertu de la réglementation de la FIFA sur les blessures à la tête.

Le gardien de but Alireza Beiranvand a été lourdement touché après un contact avec son défenseur Majid Hosseini. Le portier de 30 ans est resté de longues minutes au sol avant de quitter le terrain sur civière.

Kaleci Beiranvand ile Majid Hosseini'nin çarpıştığı an. pic.twitter.com/0Vvpf8qGwY — De Marke Sports (@demarkesports) November 21, 2022

La réglementation permet à une équipe de faire un changement supplémentaire en cas de commotion cérébrale. Ce qui fut le cas pour Alireza Beiranvand.