Coupe du monde 2022 – Les notes des Bleus après France-Danemark : Mbappé brouillon puis sauveur, Griezmann époustouflant

Découvrez les notes attribuées par la rédaction de GOAL aux joueurs de l'équipe de France après le match face au Danemark.

Pour son deuxième match dans cette Coupe du monde 2022, l'équipe de France a battu le Danemark sur le score de 2 buts à 1 et a validé son billet pour les huitièmes de finale.

La France a dominé la rencontre, encaissant un but sur le premier tir cadré danois. A l'issue de cette rencontre, voici les notes attribuées aux Bleus par la rédaction de GOAL.

Hugo Lloris : 6/10

Pour sa 141e sélection, le gardien a été parfois fébrile dans le jeu au pied mais il a été déterminant à plusieurs reprises sur des occasions danoises (11e, 52e, 73e). Il ne peut rien sur le but danois (68e).

Jules Koundé : 6,5/10

Préféré à Pavard dans le couloir droit, Koundé a su accompagner les offensives des Bleus quand il le fallait. Il s'est même procuré une occasion à la demi-heure de jeu mais sa frappe a été contrée par la défense danoise. Parfois emporté par sa fougue, il écope d'un jaune pour une semelle (43e).

Raphaël Varane : 6,5/10

Pour son retour dans le onze de départ, le défenseur a livré une solide prestation sur le plan défensif et s'est montré dangereux en attaque en plaçant une tête non cadrée sur un corner (13e). Remplacé à la 74e par Ibrahima Konaté.

Dayot Upamecano : 5,5/10

Jusqu'à l'égalisation danoise, son match était très bon. Mais il perd son duel avec Andersen qui dévie pour Christensen et le but égalisateur.

Théo Hernandez : 8/10

Encore très actif dans son couloir gauche, ne cessant d'apporter le danger dans la surface danoise. C'est lui qui délivre la passe décisive pour Mbappé sur l'ouverture du score en venant solliciter un une-deux dans la surface avec l'attaquant du PSG.

Aurélien Tchouaméni : 6,5/10

Il n'a pas peut-être pas été le Français le plus en vue dans ce match mais il a joué juste tout au long du match et a été très précieux à la récupération.

Adrien Rabiot : 6/10

Un match contrasté : impérial en première période avec de nombreux ballons ratissés et une grosse occasion de la tête détournée par Schmeichel (30e), il est malheureusement en retard au marquage de Christensen sur l'égalisation danoise (68e).

Ousmane Dembélé : 7/10

Tout au long de sa présence sur le terrain, il a été un poison pour les Danois avec ses dribbles, ses centres (15e, 21e, 40e) mais aussi son apport sur le plan défensif à l'image d'un tacle pour récupérer le ballon (19e).

Antoine Griezmann : 8/10

A la fois n°8 et n°10, Griezmann a été très précieux dans l'entrejeu tant dans la construction des offensives qu'à la récupération.

Il s'est procuré des occasions mais a buté sur Schmeichel dans un angle très fermé (33e) mais a ensuite complètement raté le cadre (60e). S'il n'a pas marqué, c'est lui qui délivre la passe décisive pour le deuxième but de Mbappé sur un très beau centre (85e). Remplacé à la 90e par Youssouf Fofana dans un rôle plus défensif afin d'assurer l'avantage au score.

Kylian Mbappé : 7,5/10

Très sollicité par ses partenaires, il a été très brouillon en première mi-temps à l'image d'un tir non cadré (40e) et d'un centre manqué (45+1e). Mais il a pesé sur la défense danoise, obligeant Christensen à commettre une grosse faute sur lui alors qu'il filait seul au but (20e).

Moins brouillon en deuxième mi-temps, c'est lui débloque le match en ouvrant le score après un joli une-deux avec Théo Hernandez (61e) puis ajoute un deuxième but, de la cuisse, à la 86e minute sur un caviar de Griezmann.

Olivier Giroud : 6/10

Dans son rôle habituel de pivot, Giroud a été très actif mais s'il a pris régulièrement le dessus sur la défense danoise, il a été très maladroit dans la finition avec une reprise manquée (10e) et deux têtes non cadrées (15e, 37e).

Redescendant parfois pour aider son équipe quand elle en avait besoin, il a été victime d'une vilaine faute de Cornelius, qui a écopé d'un jaune (23e). Remplacé poste pour poste par Marcus Thuram (62e).