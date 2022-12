Coupe du monde 2022 : La France doit-elle se méfier de l'Angleterre ? La réponse d'Emmanuel Petit

Le champion du monde 1998 a donné son point de vue sur ce qui attend l'équipe de France face à l'Angleterre samedi prochain.

Le quart de finale de samedi entre la France et l'Angleterre pourrait s'avérer être l'un, sinon le, meilleur match de la Coupe du monde jusqu'à présent, avec de nombreuses batailles intrigantes sur le terrain, notamment Kylian Mbappé contre Kyle Walker. L'Angleterre, qui s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde sans avoir eu à souffrir de la moindre égratignure, abordera ce match en pleine confiance.

"C'est l'Angleterre que je crains le plus"

C'est ce que craint l'ancien joueur français, Emmanuel Petit affirmant que l'équipe de Deschamps se méfie des Trois Lions. Au micro de Midnite, il a déclaré : "C'est l'Angleterre que je crains le plus. Il y a quatre équipes qui sont différentes pour moi, il y a l'Angleterre, le Brésil, l'Espagne et la France. Ce sont les équipes qui ont montré quelque chose de différent".

"La France ne veut pas jouer contre l'Angleterre, mais si elle doit le faire, elle fera tout pour gagner. L'Angleterre est très similaire à la France en termes de qualité et si vous demandez aux joueurs français, ils ne voudront pas jouer contre l'Angleterre. Gareth Southgate a été très critiqué ces derniers temps, mais j'ai confiance en lui", a ajouté le champion du monde 1998.

"Il faut couper la transition des Anglais"

"L'Angleterre s'est améliorée et il est très difficile de gagner de grands tournois. Je ne sais pas si Southgate sera encore l'entraîneur de l'Angleterre après la Coupe du monde, mais il est temps pour l'Angleterre de remporter quelque chose et il fait les bonnes choses", a conclu Emmanuel Petit. Consultant pour RMC Sport, l'ancien international français a souligné l'importance de la bataille du milieu de terrain sur les ondes de la radio française.

"L'Angleterre joue dans le même schéma que la France en 4-2-3-1. Il y a une différence majeure, l'Angleterre ne joue qu'avec deux milieux, Bellingham j'adore ce joueur, ce sera une futur star, mais la clé selon moi sera au milieu de terrain. Si on peut garder ces trois milieux qui font un travail colossal et derrière la paire Rabiot-Griezmann que j'aime beaucoup depuis le début du Mondial, ça peut couper les transitions des Anglais", a indiqué Emmanuel Petit, avec un oeil plus positif.

Samedi, c'est la première fois que les deux équipes se rencontrent en Coupe du monde depuis 1982. Les Three Lions s'étaient alors imposés 3-1 en phase de groupes. Cependant, la France a eu plus de succès dans les rencontres depuis lors, remportant six des 12 rencontres suivantes, dont la dernière - une victoire 3-2 en amical en 2017. Nul doute que l'ancien milieu défensif encouragera son pays dans sa quête d'un deuxième triomphe consécutif en Coupe du monde.