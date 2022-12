Coupe du monde 2022 - France : Diego Forlan affiche sa préférence entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé

Avant le huitième de finale entre la France et la Pologne, l'attaquant de l'Uruguay n'a pas caché son admiration pour un joueur des Bleus.

La France a confirmé qu'elle faisait bien partie des favorites pour cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Certes, les Bleus ne sont pas invaincus après la phase de poules, mais hormis le match face à la Tunisie où Didier Deschamps avait fait tourné, ils ont rassuré et montré qu'ils avaient l'étoffe d'un futur champion du monde.

"C'est le joueur clé de la France"

Cette équipe de France est performante et le doit beaucoup à Kylian Mbappé, déjà auteur de trois buts dans ce Mondial, mais aussi à Antoine Griezmann, repositionné plus bas en meneur de jeu, voir même par séquence en milieu relayeur, et qui étonne. Dans une interview accordée à L'Equipe, Diego Forlan, ancienne star de l'Uruguay, a rendu hommage à Antoine Griezmann.

"J'aime beaucoup Griezmann, parce que c'est un joueur qui connecte parfaitement les milieux avec les attaquants. Il a un rôle très important dans l'équipe. Pour moi, c'est le joueur clé de la France. Même si les gens ne voient pas le Griezmann d'avant, il est en train de réussir une très bonne Coupe du monde. Je me répète, mais Griezmann est la pièce fondamentale de cette équipe de France", a analysé l'ancien attaquant de l'Atlético Madrid.

"La France possède une équipe plus forte que celle du Brésil"

Le demi-finaliste de la Coupe du monde 2010 voit la France comme le candidat principal à sa propre succession : "Pour moi, la France possède la meilleure équipe. Un peu plus forte, même, que celle du Brésil. J'aime cette équipe, parce qu'elle a un très bon groupe, malgré tous les joueurs importants qui se sont blessés. Elle me semble mieux armée que le Brésil pour gagner cette Coupe du monde".

"A cause de Mbappé ? Mbappé, (Didier) Deschamps, (Antoine) Griezmann, (Olivier) Giroud... Si vous ajoutez des jeunes comme (Eduardo) Camavinga, aïe ! Cela fait beaucoup de qualité dans un seul groupe. Mbappé est le facteur X ? Pour l'instant, c'est le meilleur joueur de la France et même de ce Mondial. Il est comme (N'Golo) Kanté. Il ne sort pas du lot mais quand il n'est pas là, cela se fait sentir", a ajouté Diego Forlan.

Oui, parce que depuis le début de cette compétition, la France a démontré qu'elle était très bien. Aussi bien que le Brésil", a conclu Diego Forlan. Puisse la voix de l'ancien attaquant uruguayen être entendue. Désormais, la France va devoir confirmer son statut de favori lors de son huitième de finale, ce dimanche, contre la Pologne.

