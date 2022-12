Coupe du monde 2022 - Belgique : Thibaut Courtois fracasse ses coéquipiers

Après l'élimination précoce de la Belgique lors de la Coupe du monde 2022, Thibaut Courtois n'a pas été tendre envers la "génération dorée" belge.

Quelle immense déception ! Demi-finaliste de la dernière Coupe du monde en 2018 et leader du classement FIFA durant une très longue période entre 2018 et 2022, la Belgique était attendue au tournant lors de cette Coupe du monde 2022 au Qatar. C'était sans le moindre doute, la dernière chance pour la "génération dorée" belge d'être sacrée championne du monde.

Et bien, cela n'arriver pas. Malgré des grands joueurs comme Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Romelu Lukaku et Thibaut Courtois, les Diables Rouges n'ont pas réussi à décrocher le moindre titre international ces dernières années et durant cette Coupe du monde, ils n'ont même pas réussi à accrocher une place pour les huitièmes de finales.

" C'est difficile de se qualifier de " génération dorée " quand on ne gagne rien'"

La Belgique a été éliminé dans un groupe comprenant la Croatie, le Maroc et le Canada ce qui a coûté la tête de Roberto Martinez. Le sélectionneur a annoncé sa démission après cet échec retentissant. Et il n'est pas le seul à ne pas avoir digéré cette Coupe du monde. Thibaut Courtois a fait le bilan de la génération dorée admettant que ce groupe de joueurs belges n'a pas fait grand-chose d'autre que de sous-performer ces dernières années.

Le gardien de but du Real Madrid a déclaré : "Dans cette Coupe du monde et à l'Euro, nous n'étions pas nous-mêmes, c'est un peu embarrassant. Nous verrons ce qui va se passer, qui va rester, qui ne va pas rester. Le football, ça va vite. En mars, il y a déjà des matchs de qualification pour l'Euro. C'est difficile de se qualifier de " génération dorée " quand on ne gagne rien".

Courtois veut disputer la Coupe du monde 2026

"Nous ne sommes pas une génération dorée, nous sommes une génération avec beaucoup de talent et de grands joueurs de toute l'Europe. Nous avons montré en Russie 2018 que nous étions une Belgique qui pratiquait un bon football", a conclu le récent vainqueur de la Ligue des champions. Un constat amer qui dénote toute la déception autour de la Belgique.

Kevin De Bruyne a concédé, lors de la mauvaise prestation de la Belgique après le premier match contre le Canada, qu'une équipe de stars est désormais "trop vieille" pour concourir pour des prix prestigieux, mais Courtois n'a que 30 ans et croit qu'il sera de retour pour faire mieux lorsque la Coupe du monde se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026.

"Jouer en 2026 ? Oui, c'est mon objectif. Nous avons encore une bonne génération et il y a des joueurs qui vont nous rejoindre. J'espère que lorsque j'arrêterai de jouer avec les Diables Rouges, ce sera à un bon moment, pas maintenant", a conclu Courtois. La Belgique ouvrira sa campagne de qualification pour l'Euro 2024 contre la Suède le 24 mars 2023, avant d'affronter l'Autriche, l'Estonie et l'Azerbaïdjan dans ses autres rencontres du groupe F.