Coupe de France : Les clubs de Ligue 1 connaissent leurs (potentiels) adversaires

Ce jeudi a eu lieu le tirage au sort de la Coupe de France, pour le 8e tour et les 32es de finale. Plusieurs belles affiches sont au programme.

En raison de la crise du Covid-19, la a été remodelée cette saison. Les clubs professionnels appartenant aux deux premières divisions ( et ) auront une voie à part jusqu’aux 16es. Et, il en est de même pour les clubs des divisions inférieures. Tout ce beau monde se retrouvera pour une épreuve jumelée à partir des 16es de finale.

Pour la voie principale, plusieurs belles affiches sont déjà connues. Il y aura d’abord les confrontations entre formations de et elles verront notamment s’opposer les deux rivaux de l’Aube, et Auxerre. Le vainqueur de cette confrontation se mesurera ensuite à l’OM.

Par la suite, et avec l’entrée en lice des équipes de l’élite, nous assisterons à plusieurs confrontations alléchantes, dont cinq duels entre formations de . Le principal choc mettra aux prises à Lens. On pourrait aussi avoir droit à un derby de Garonne entre et .

Plus d'équipes

Le PSG pourrait retrouver Pascal Dupraz

Le PSG, tenant du titre, aura à effectuer un déplacement chez une équipe de Ligue 1. L’équipe de Mauricio Pochettino se mesurera soit à , soit à . Si c’est le Stade Malherbe, les Franciliens peuvent trembler car ils auront en face Pascal Dupraz, qui les avait déjà sortis en 2013 lorsqu’il était à la tête d’Evian-TG.

Evidemment tous ces matches se disputeront à huis clos en raison de la crise sanitaire.

Le programme des deux premiers tours de la voie des clubs professionnels

Tirage du 8e tour (matches les 19-20 janvier 2021)

-Chambly

Dunkerque-Amiens

Pau-Rodez

Toulouse-

-Grenoble

-

Nancy-Sochaux

Troyes-Auxerre

Guingamp-Caen

-

Tirage des 32èmes de finale

Dunkerque ou Amiens - Metz

Reims - Valenciennes ou Chambly

-

Bordeaux - Toulouse ou Niort

Brest - Pau ou Rodez

Angers -

Clermont ou Grenoble -

Olympique Lyonnais - Châteauroux ou AC Ajaccio

Nîmes - Nice

-

Nancy ou Sochaux - Saint-Etienne

Troyes ou Auxerre -

Lorient - Le Havre ou Paris FC

Guingamp ou Caen -

Nantes - Lens