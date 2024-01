Coupe de France : Le PSG annonce cinq cadres forfaits contre l’US Revel

Un Paris Saint-Germain diminué, affrontera l’US Revel, ce dimanche en Coupe de France. Cinq cadres parisiens manqueront le match.

Après avoir remporté le Trophée des champions contre Toulouse FC (2-0), mercredi, le Paris Saint-Germain dispute son deuxième match officiel de la nouvelle année, ce dimanche 7 janvier 2024. En effet, le club francilien sera en déplacement au Stade Pierre-Fabre pour y défier le club de sixième division, l’US Revel, en 32es de finale de Coupe de France.

Cinq cadres absents contre l’US Revel

Avant ce déplacement, le club de la capitale française a publié, ce samedi 6 janvier 2024, le point médical de ses joueurs. Si Luis Enrique s’est montré dubitatif sur la présence de Kylian Mbappé contre les amateurs, le Bondynois ne souffre quand-même d’aucun mal. Au contraire, cinq autres cadres ne seront pas de la partie contre Revel. En dehors de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Arnau Tenas, deux autres joueurs, notamment Lucas Hernandez et Milan Skriniar (blessé contre Toulouse) sont absents.

« Victime d’une luxation des péroniers latéraux de la cheville gauche, Milan Skriniar sera opéré du retinaculum la semaine prochaine à l’hôpital ASPETAR de Doha. Un nouveau point sera fait par la suite », indique la note parisienne, qui indique que « Presnel Kimpembe observe une période de repos suite à son intervention chirurgicale. Il sera de retour au Campus PSG dès lundi ».

L'article continue ci-dessous

Getty

« Nuno Mendes poursuit ses séances individuelles. Arnau Tenas continue sa reprise progressive. Lucas Hernandez souffre d’une infection virale et sera laissé au repos ce week-end », poursuit le communiqué du PSG.

Luis Enrique confirme pour Skriniar

En conférence de presse cet après-midi avant le match contre l’US Revel, l’entraîneur de la formation francilienne a donné des nouvelles de Milan Skriniar, qui s’était blessé mercredi contre Toulouse en finale du Trophée des champions.

Getty

« Malheureusement, après le match, les docteurs ont examiné Skriniar et il a besoin d'une opération. Jusqu'à celle-ci et le résultat, on ne pourra pas savoir la durée de son indisponibilité. C'est triste, comme à chaque fois qu'un joueur se blesse. L'action ne semblait pas très dangereuse mais ça reste une triste nouvelle », a confié le technicien espagnol en conférence de presse.