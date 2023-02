Coupe de France : L'OM élimine le PSG et se qualifie en quart de finale

Ce mercredi, l'OM est venu à bout du PSG en huitième de finale de la Coupe de France.

Un Vélodrome chargé à blanc, des tifos mémorables, deux équipes au sommet de la Ligue 1. Tout était réuni pour assister à un choc ce mercredi soir à Marseille.

Première demi-heure marseillaise

Les Olympiens démarrent tambour battant. Exerçant un pressing énorme, ils gênent les Parisiens à la relance mais s'exposent également à leurs contres, à l'image de Nuno Mendes, qui voit sa première grosse occasion repoussée par Pau Lopez. Mais les hommes d'Igor Tudor prennent la première demi-heure de jeu par le bon bout et sont finalement récompensés à la 30è minute de jeu. À la suite d'une faute de Sergio Ramos sur Cengiz Under, Alexis Sanchez transforme un penalty et permet à l'OM d'ouvrir le score (1-0).

Mais à force de presser, les Marseillais commencent à piocher physiquement et à subir des assauts de leurs visiteurs, à l'image de la frappe de Neymar sur laquelle le poteau sauve un Pau Lopez battu. Finalement, sur un corner qui aura fait bien des débats, Sergio Ramos rattrape son erreur en reprenant un corner de Neymar pour égaliser juste avant la pause.

Marseille continue à pousser

Et si le PSG revient avec de meilleures intentions en début du second acte, ce sont bien les locaux qui vont reprendre l'avantage. Après une frappe contrée d'Alexis Sanchez, Ruslan Malinovskyi envoie une frappe surpuissante du pied gauche dans la lucarne de Gianluigi Donnarumma, permettant à Marseille de mener 2-1 juste avant l'heure de jeu. Les joueurs de Christophe Galtier, qui a fait rentrer du sang neuf avec Warren Zaïre-Emery et Hugo Ekitike, tentent alors de revenir, mais bien gênés par l'organisation défensive marseillaise, peinent à se créer de véritables occasions.

L'OM en quart de finale

La fin de match est un peu plus hachée et les deux équipes commettent de plus en plus de fautes, ralentissant le rythme du match, tandis que les supporters olympiens donnent de la voix pour pousser leur équipe à conserver ce résultat. À la 92ème minute, les Parisiens pensent égaliser par Sergio Ramos à la suite d'un centre de Nuno Mendes, mais l'ancien Madrilène est finalement signalé hors-jeu.

Malgré les derniers assauts du PSG, l'OM résiste et élimine. leParis Saint-Germain, une première victoire en Coupe de France face à son rival depuis 1991, et une première au Vélodrome depuis 2011.