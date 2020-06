Coronavirus : un cas positif à Tottenham

Alors que des équipes médicales procèdent depuis plusieurs semaines à des tests dans les vingt clubs de pour détecter des potentiels cas de Covid-19, un test positif a été annoncé du côté de .

« Nous avons été informés par la Premier League que nous avions eu un test positif au Covid-19 lors de la dernière batterie d'examens réalisés à notre centre d'entraînement. Pour respecter la confidentialité médicale, le nom de la personne concernée ne sera pas dévoilé. Celle-ci est asymptomatique et sera isolée pendant sept jours comme l'exige le protocole de la Premier League », explique notamment le communiqué des Spurs.

We have been informed by the Premier League that we have received one positive test for COVID-19 following the latest round of testing at our Training Centre