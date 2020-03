Coronavirus - Quels sont les matches qui se jouent ce week-end ?

La pandémie de coronavirus a entraîné les suspension de la plupart des compétitions. Mais certains championnats se poursuivent malgré tout.

Les amateurs de football vont devoir se creuser la tête dans les semaines à venir pour trouver des rencontres à suivre. , , , , , ... La liste des championnats suspendus depuis cette semaine est longue.

Malgré cela, quelques uns se poursuivent pour l'instant, et proposent quelques affiches à regarder ce week-end. Parmi eux, on retrouve notamment la et la , avec plusieurs anciens joueurs de à observer.

Turquie, Russie et toujours à pied d'oeuvre

En Turquie, c'est même une partie de la course au titre qui va se jouer ce dimanche. En effet, à neuf journées de la fin, quatre équipes se tiennent en trois points : Trabzonspor, , et Sivasspor, et trois d'entre eux promettent d'égayer ce dimanche après-midi.

Les deux premiers s'affrontent en effet à 14h avec quelques connaissances comme Demba Ba, Martin Skrtel ou Gaël Clichy côté stambouliote, alors qu'Enzo Crivelli est forfait. Dans la foulée (17h), Galatasaray recevra pour tenter de se rapprocher de la tête dans un derby de la capitale toujours bouillant, même si privé de la ferveur des supporters (les rencontres se joueront à huis-clos).

Plus au nord, c'est en Russie que l'on jouera également avec notamment le Zénith, solide leader, qui recevra Ural ce samedi (14h30). Il faudra attendre dimanche pour voir le FC Sotchi d'Adil Rami et Giannelli Imbula affronter Krasnodar (12h).

Enfin outre-atlantique, si la MLS a décidé elle aussi de suspendre les rencontres, ce n'est pas le cas au Mexique, où le journée de championnat du tournoi de clôture prévue ce week-end se déroulera. Les Tigres d'André-Pierre Gignac seront opposés à Juarez dans la nuit de samedi à dimanche (2h, HF). Le leader Cruz Azul se déplacera chez le 3e América pour me choc du week-end, la nuit suivante (3h30, HF).