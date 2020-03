Coronavirus - PSG : Herrera prêt à renoncer aux vacances pour finir la saison

Le milieu de terrain parisien affirme être prêt à jouer pendant l'été pour permettre aux championnats d'aller à leur terme.

Confiné à Paris, le milieu de terrain espagnol espère comme beaucoup que le football pourra reprendre ses droits le plus rapidement possible. Le PSG, leader de , est encore engagé sur quatre tableaux avec deux finales de coupe à disputer et un quart de finale de .

Alors que l'incertitude demeure concernant les modalités de la reprise et que plusieurs scénarios sont envisagés, les championnats pourraient se dérouler pendant une partie de l'été afin d'aller à leur terme. Interrogé par la Cedena Ser, Ander Herrera affirme n'avoir "aucun problème" avec cette solution, qui priverait les joueurs de vacances et pourrait tronquer la préparation physique pour la saison prochaine.

"Baisser les salaires ? Je pense qu'il le faut"

Alors que la plupart des clubs ont déjà adopté une baisse des salaires ou envisagent de le faire pour faire face à la situation, l'intéressé s'est dit disposé à consentir cet effort financier.

"Je pense qu’il le faut. Nous devons être cohérents avec la situation des clubs. Personnellement, je suis très reconnaissant envers le PSG pour tout ce qu’ils font pour nous, a affirmé celui qui a rejoint le club l'été dernier après cinq saisons à .

"S’ils me demandent quelque chose, bien sûr que je les écouterais. Si les choses sont raisonnables, nous parviendrons bien sûr à un accord."