Coronavirus - Luis Enrique : "Très important de suivre les règles"

Le sélectionneur de l'Espagne s'est exprimé en vidéo ce dimanche, appelant tout les citoyens à bien respecter les règles de confinement.

Ancien entraîneur du et actuellement sélectionneur de la Roja, Luis Enrique est une personnalité qui compte en . C'est pourquoi le technicien a profité de sa notoriété pour faire passer un message vidéo en ces temps de crise, incitant tout simplement ses compatriotes à rester chez eux.

"Très important de suivre les règles"

"Une pensée aussi pour ceux qui restent à la maison, évidemment tout le monde peut se plaindre mais, à un moment, il faut comprendre ce qui se passe, se dire que si nous sommes isolés, c'est pour pouvoir contrôler cette pandémie. Il faut penser à tous ceux qui ont le plus de risque d'être affectés et qui doivent rester en bonne santé. Je pense qu'il est très important de suivre les règles", a ainsi déclaré Luis Enrique. Avant cela, il avait témoigné son soutien à celles et ceux qui sauvent des vies.

"J'aimerais avoir une pensée pour tous les hôpitaux, les personnes malades, mais aussi les soignants, les infirmières, les médecins, tous les volontaires qui apportent leur aide pour la santé des autres. Mais aussi les policiers, les pompiers, et tous ceux qui font en sorte que la situation s'améliore", avait-il confié.