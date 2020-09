Coronavirus, la LFP dévoile un nouveau protocole pour la Ligue 1 et Ligue 2

Le conseil d’administration de la LFP a adopté des aménagements au protocole sanitaire de la Ligue 1 et Ligue 2.

Depuis quelques jours, les regards sont braqués vers le PSG et ses six nouveaux cas positifs de Covid-19. Seulement, les champions de ne sont les seuls touchés. Steve Mandanda, déjà positif une première fois, a dû quitter le rassemblement des Bleus jeudi. L’AS vient d’annoncer de son côté la présence de deux cas dans son groupe professionnel.

La France du football est durement touché par cette crise du coronavirus et fait craindre de nombreux reports.

Seulement, la LFP a décidé d’alléger son protocole afin de ne pas se retrouver avec des dizaines de matches reportés.

"Réuni le 2 septembre 2020, le Conseil d’Administration de la LFP a adopté des aménagements au protocole médical des compétitions de et , explique la LFP dans un communiqué ce vendredi. Ce nouveau protocole, élaboré en lien avec les pouvoirs publics, précise notamment que les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 seront maintenus tant que 20 joueurs (dont un gardien) sur un effectif de 30 seront testés négatifs."

Le PSG pourra donc bien jouer contre Lens le 10 septembre s’il réussit à rassembler 20 joueurs négatifs malgré les six cas positifs actuellement.