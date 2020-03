Coronavirus : Décès d'un jeune coach de 21 ans en Espagne

Un jeune entraineur espagnol, souffrant du COVID-19 et qui était aussi atteint par une leucémie, est décédé lundi en Espagne.

Un jeune entraineur espagnol nommé Francisco Garcia est décédé à l'âge de 21 ans après avoir contracté un coronavirus.

Garcia, qui était coach de l'équipe de jeunes du club de Malaga Atletico Portada Alta depuis 2016, est devenu la cinquième et la plus jeune victime de la maladie dans la région.

L'Espagnol est décédé dimanche après avoir été testé positif pour Covid-19 la semaine dernière, et avoir été hospitalisé à l'hôpital régional de Malaga. À son arrivée dans l'établissement, Garcia souffrait d'une forme de leucémie qui le rendait plus vulnérable au virus qui envahit actuellement le globe.

Il a été signalé que le jeune entraîneur pourrait être la plus jeune personne décédée d'un coronavirus à ce jour, le taux de mortalité étant le plus élevé parmi les plus de 70 ans.

L'Atletico Portada Alta a publié une déclaration officielle via les médias sociaux après la mort de Garcia, qui se lit comme suit: "Nous voulons exprimer nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux amis proches de notre entraîneur Francisco García qui nous a malheureusement quittés aujourd'hui."