Eliaquim Mangala : "Ça n’arrive pas qu’aux autres"

Eliaquim Mangala, le défenseur français de Valence, s’est exprimé sur sa période de confinement alors qu’il est atteint du Coronavirus.

Comme un tiers de l’effectif du , Eliaquim Mangala, a été testé positif au Coronavirus. Le défenseur français se trouve actuellement en confinement dans sa maison. Il se porte très bien, mais reconnait que c’est une situation très spéciale et que son inquiétude est de contaminer les autres.

« Moi j'avais zéro symptôme, j'étais comme d'habitude. Donc, quand dimanche matin le doc m'a dit que j'étais positif, j'étais choqué, au départ je pensais que c'était une blague, a commencé par confier l’ancien joueur de City dans une interview à L'Equipe. Mais quand il m'a parlé des mesures de confinement, du délai de quatorze jours, du fait que je devais éloigner mes enfants, j'ai compris que ça n'en était pas une. »

« Tu peux être un danger pour les autres »

Mangala a indiqué qu’il faut au maximum pour éviter les contacts avec ses proches . « Je suis confiné chez moi. J'ai de la chance, j'ai une maison où ma famille peut rester isolée. Il y a un étage où je suis et ma famille est là-haut. On évite au maximum de se croiser. Après, dans ma journée, c'est simple : il n'y a pas d'effets sur moi, j'ai zéro symptôme, donc je peux continuer à m'entretenir, à faire de la muscu », a-t-il déclaré.

Enfin, il a conclu en lançant un message de sensibilisation pour tout le monde . "Ça peut aller très vite. Et je crois que les gens n'ont pas conscience de ça. Tant que ça n'arrive pas à toi ou à un de tes proches, peut-être que tu prends ça avec légèreté, mais la réalité, elle est là. Et la réalité, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres (...) Les gens doivent prendre conscience que même si tu n'es pas forcément un danger pour toi, tu peux l'être pour les autres. Pour les parents, les grands-parents. Ou même les plus jeunes. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un système immunitaire performant. Potentiellement, tout le monde est un risque. Même si tu n'as pas de symptôme, tu peux être un danger, tu es un danger. J'en suis l'exemple."