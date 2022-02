Conflit Ukraine/Russie : Le Spartak Moscou exclu de la Ligue Europa

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a de nombreuses conséquences sur le monde entier, dans la vie de millions de civils, mais aussi dans le monde du sport. Le championnat ukrainien est à l'arrêt tandis que les rencontres dans des compétitions orchestrées par l'UEFA n'auront ni lieu en Russie, ni en Ukraine, mais uniquement sur des terrains neutres pour les clubs et les sélections de ses délégations.

La Russie et ses clubs sanctionnés

Qui plus est, de nombreuses sélections nationales ont annoncé leur volonté de boycotter un match contre la sélection russe dans le cadre des barrages de la Coupe du monde 2022. La FIFA pourrait même exclure purement et simplement la Russie de la prochaine Coupe du monde au Qatar. Et si jusqu'à présent, les clubs russes passaient entre les mailles du filet, le dernier club russe encore en lice sur la scène européenne est un nouveau dommage collatéral.

Conflit Ukraine/Russie : Quelles sanctions pour le football russe ?

En effet, selon les informations du quotidien allemand Bild, confirmée en fin d'après-midi par France Info, le Spartak Moscou est exclu de la Ligue Europa, alors que le club moscovite était qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition après avoir terminé à la première place de son groupe. Le Spartak Moscou est censé croiser la route du RB Leipzig les 10 et 17 mars prochains, mais ces deux rencontres sont tout simplement annulées.

Leipzig qualifié en quarts

Le RB Leipzig est donc automatiquement qualifié pour les quarts de finale de la compétition sans avoir à jouer contre le club russe disqualifié tandis qu'aucune autre équipe ne sera repêchée pour la remplacer. Le patron du club allemand, Oliver Mintzlaff, avait déjà confirmé cette hypothèse auprès du quotidien Bild : "Nous continuons à échanger étroitement avec les fédérations et nous faisons entièrement confiance à l'UEFA et à sa décision. Nous partons du principe que les matchs seront annulés".

L'article continue ci-dessous

Conflit Ukraine/Russie : Abramovich a été invité à contribuer à une "résolution pacifique"

À la suite du tirage au sort vendredi, Leipzig avait fait savoir qu’il était "actuellement en discussions intensives avec l'UEFA concernant la suite à donner aux matchs de huitièmes de finale de la Ligue Europa contre le Spartak Moscou et part du principe que la fédération prendra une décision dans les meilleurs délais". L'UEFA a tranché et le Spartak Moscou paye les pots cassés.