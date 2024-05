Compos OM - Atalanta : Gasset fait un choix osé

L’Olympique de Marseille accueille l’Atalanta Bergame en ½ finale aller de la Ligue Europa. Les compos officielles ici.

Le club phocéen et l’Atalanta Bergame s’affrontent pour le compte de la manche aller des demi-finales de la Ligue Europa. Un choc particulier pour le président de l’OM, Pablo Longoria, qui avait occupé le poste de recruteur au sein de la formation italienne par le passé.

Marseille vise la Ligue des champions

Malgré un début de saison très compliqué, l’Olympique de Marseille a montré plus de sérieux en Coupe d’Europe. Sorti deuxième de son groupe derrière Brighton, qui est déjà éliminé, le club phocéen fait son bonhomme de chemin en Ligue Europa après avoir eu raison de Shakhtar Donetsk, Villarreal et le Benfica Lisbonne lors de tours à élimination directe. Les hommes de Jean-Louis Gasset veulent prendre une option contre l’Atalanta au Stade Vélodrome avant la manche retour la semaine prochaine. Les dernières sorties (TCC) des Phocéens sont soldées par deux victoires, deux matchs nuls et une défaite.

Les compos officielles du match Marseille – Atalanta

Marseille : Lopez – Kondogbia, Balerdi, Murillo – Luis Henrique, Ounahi, Veretout, Clauss – Harit – Ndiaye, Aubameyang

Atalanta : Carnesecchi – Kolasinac, Scalvini, Djimtsi – Ruggeri, Ederon, De Roon, Zappacosta – Lookman, Koopmeiners – Scamacca