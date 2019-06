Comment va jouer le Real Madrid avec Eden Hazard ?

Quels systèmes de jeu l'arrivée du joueur belge pourrait offrir à Zinedine Zidane ? Tour d'horizon des options possibles.

Pour la bagatelle de 100 millions d'euros, le s'est offert les services d'Eden Hazard après une saga mercato qui a tenu en haleine les fans du club merengue depuis la saison dernière et les appels du pied répétés de l'ancien lillois qui étalait son admiration dans la presse pour Zinedine Zidane.

ZZ a désormais à sa disposition l'ailier des Diables Rouges et compte bien en faire bon usage. Le Real s'est aussi offert l'attaquant Luka Jovic et le latéral international français Ferland Mendy ces derniers jours. Même si on voit mal ces deux derniers joueurs titulaires d'emblée la saison prochaine au contraire d'Hazard, qui reste la recrue phare du club espagnol cet été.

Comment va jouer le Real Madrid avec Eden Hazard ?

Le Real dispose de trois options principales:

Un système à trois pointes avec Hazard à gauche qui repique dans l'axe ou s'excentre pour centrer et qui combine/permute avec Vinicius, son pendant à droite alors que Benzema joue entre les lignes et profite de la configuration en trident pour aimanter et convertir les ballons.





Hazard peut aussi jouer "mediapunta", c'est à dire en neuf et demi. Vinicius et Benzema seraient ainsi sur le front de l'attaque et profiteraient des inspirations de l'ancien joueur de et des ses courses en diagonale, sans oublier son aspiration des défenseurs. Le rôle des latéraux, dont Ferland Mendy, serait mis en surbrillance dans cette configuration.



Sans doute l'option la moins réaliste de toutes, avec Benzema et Jovic titulaires ensemble alors que Hazard squatte exclusivement le côté gauche. À envisager si le Real est mené en Coupe d'Europe, dans les dernières minutes...