Comment Julian Nagelsmann va changer le foot européen

Et si le limogeage de Julian Nagelsmann par le Bayern était le premier pas d'un effet domino parti pour changer le football européen? Explications.

Ce jeudi soir, la planète foot partait s'endormir sous le choc. Le Bayern n'a alors encore rien confirmé mais la nouvelle est déjà sortie un peu partout : le club bavarois a licencié son entraîneur Julian Nagelsmann et embauché, dans la foulée, Thomas Tuchel pour le remplacer. C'est une véritable bombe dont les différents composants ne sont toujours pas entièrement connus aujourd'hui. Mais une chose est sûre : ce départ de Nagelsmann pourrait bien changer drastiquement la face du football européen.

Une décision panique en Bavière

Certes, les tensions entre le clan Nagelsmann et la direction du Bayern étaient connues mais rien ne laissait présager le limogeage de l'entraîneur allemand. Son contrat courait encore jusqu'en 2027 puisqu'il avait été engagé pour un mandat long terme et ses supérieurs l'avaient pleinement soutenu quelques jours plus tôt, assurant qu'il serait toujours là l'été prochain. Pourtant, l'ancien technicien d'Hoffenheim et Leipzig a été mis à pied sans jamais avoir été mis au courant (il a même appris la nouvelle dans les journaux).

Le timing de l'annonce d'arrivée de Thomas Tuchel, dans la foulée du limogeage de Nagelsmann, ne trompe pas sur la manoeuvre opérée par le club bavarois. Le Bayern a dégagé son entraîneur en poste, qui disposait pourtant d'un bilan de 70% de victoires et d'un parcours actuel en Ligue des Champions impressionnant (8 victoires en 8 matchs et deux buts encaissés seulement), pour faire de la place à l'ancien meneur d'hommes de Dortmund, du PSG et de Chelsea avant qu'il ne signe dans un autre club. Le Rekordmeister tente de justifier sa décision depuis mais personne n'est dupe.

Un effet domino à venir?

Aussi peu classieuse soit-elle, cette décision forte du Bayern pourrait être la première pierre d'un effet domino qui pourrait frapper tout le football européen. Car en libérant Nagelsmann et en s'offrant Tuchel, le club bavarois vient de bousculer tous les transferts d'entraîneurs en cours au sein des grands clubs européens. Et en déséquilibrant ainsi le marché, c'est un effet papillon qui est à prévoir dans les prochaines semaines et mois. On fait le point sur ce micmac sans nom.

Annoncé toujours plus proche du Brésil, Carlo Ancelotti devrait libérer une place au Real Madrid à l'issue de la saison. Un poste d'entraîneur que Florentino Perez comptait offrir à Tuchel dont il apprécie la personnalité et le sens tactique. Mais la signature de l'Allemand au Bayern a changé les plans. La Maison Blanche va devoir se rabattre sur un second choix mais pourrait opter pour Nagelsmann qu'ils avaient déjà approché en 2018 lorsqu'il entraînait Hoffenheim. Après avoir opté pour Leipzig à l'époque, l'entraîneur allemand pourrait cette fois rejoindre les sirènes madrilènes.

Mais ce n'est pas tout. Tuchel était aussi sur la short list de Tottenham qui ne souhaite pas continuer l'aventure avec Antonio Conte dont le mandat n'aura jamais rempli les espérances placées en lui. Les Spurs doivent donc, eux aussi, changer leurs plans et pourraient se tourner vers leur ancien mentor Mauricio Pochettino, au repos depuis son départ du PSG. Le PSG qui, lui aussi, avait fait de Tuchel sa priorité pour l'été prochain afin de remplacer un Christophe Galtier trop emprunté pour le vestiaire parisien. Après les échecs successifs du dossier Zinédine Zidane et l'arrivée de Tuchel au Bayern, le club de la capitale ne sait désormais plus où donner de la tête. Il pourrait, à son tour, débaucher un entraîneur en poste et relancer cet effet domino pour un nouveau tour de piste.