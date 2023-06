Combien le PSG va-t-il devoir payer pour virer Christophe Galtier et signer Julian Nagelsmann ?

Le PSG va devoir sortir le chéquier pour virer son entraîneur actuel, Christophe Galtier, et récupérer Julian Nagelsmann, au Bayern.

C'était un secret de polichinelle, c'est désormais officieux : Christophe Galtier va quitter le Paris Saint-Germain cet été. C'est officieux et non officiel car si Luis Campos a prévenu le technicien français ce mardi du sort qui lui serait réservé comme l'a révélé Le Parisien et confirmé Goal, le PSG n'a pas encore communiqué de manière officielle.

Un accord à l'amiable avec Galtier ?

Et pour cause, le club de la capitale doit d'abord s'entendre avec son entraîneur actuel sur l'indemnité de licenciement avant d'annoncer son éviction. En prenant la décision de virer Christophe Galtier, le champion de France en titre savait qu'il devrait sortir le chéquier et se délester de quelques millions d'euros.

D'après les informations de L'Equipe, le PSG et Christophe Galtier négocient un accord à l'amiable. Encore sous contrat un an, le Français touche un salaire de 8 millions d'euros annuel brut, autant dire que le PSG devrait payer moins que cette somme et pourrait s'en sortir mieux qu'avec Mauricio Pochettino qui avait reçu 10 millions d'euros pour lui et son staff.

Le Bayern Munich réclame 10 millions pour Nagelsmann

Néanmoins, ce ne sera pas le seul chèque que le Paris Saint-Germain va devoir faire dans la quête de son nouvel entraîneur. En effet, si Julian Nagelsmann venait à être l'heureux élu, le club de la capitale serait contraint de racheter le contrat de l'Allemand au Bayern Munich ! Bien qu'il ait été écarté de l'équipe première, Julian Nagelsmann est toujours sous contrat avec le club bavarois et tout club voulant le récupérer va devoir payer une indemnité au Bayern.

Selon le tabloïd munichois TZ, le Bayern Munich réclamerait entre 8 et 10 millions d'euros pour lâcher Julian Nagelsmann, même si en ne trouvant pas preneur il serait contraint de verser un salaire à hauteur de 9 millions d'euros par an au technicien allemand, si ce dernier va au bout de son contrat.

L'an dernier pour Christophe Galtier, Nice réclamait 10 millions d'euros et le PSG a finalement réussi à faire baisser la facture à 5 millions d'euros. Une chose est sûre, Paris va devoir passer à la caisse pour faire partir son entraîneur actuel et faire venir le nouveau, s'il s'agit de Julian Nagelsmann. Au total, dans le pire scénario, le PSG pourrait avoir à débourser 18 millions d'euros, dans le meilleur des scénarios, le club de la capitale pourrait s'en sortir pour moins de 10 millions d'euros.