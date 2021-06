Combien d'argent EA Sports gagne-t-il grâce à FIFA ?

Combien gagne le célèbre éditeur de la simulation sportive grâce au jeu et au mode Ultumate Team ?

FIFA est le plus grand jeu de football de la planète et l'un des jeux vidéo les plus populaires de tout genre sur toutes les consoles ainsi que sur PC.

En conséquence, il rapporte des milliards de dollars chaque année à l'éditeur Electronic Arts (EA), une grande partie de ces revenus provenant du mode de jeu FIFA Ultimate Team (FUT).

Combien d'argent EA gagne-t-il chaque année grâce à la FIFA ?

Dans son rapport annuel, EA a confirmé avoir réalisé 1,6 milliard de dollars grâce aux ventes de jeux d'avril 2020 à mars 2021. Ce montant était éclipsé par leurs revenus « Services en direct et autres », qui s'élevaient à 4 milliards de dollars sur les mêmes 12 mois.

La catégorie Services en direct et autres comprend les revenus des modules complémentaires du jeu tels que Ultimate Team, qui est le mode de jeu le plus populaire de FIFA.

Le rapport annuel ne donne pas de chiffres exacts pour chaque jeu vidéo, mais confirme dans la déclaration que "FIFA 21 compte plus de 25 millions de joueurs sur console/PC" tandis que "les joueurs de FIFA Ultimate Team ont augmenté de 16% d'une année sur l'autre et les matchs FUT ont été en hausse de 180%."

Combien d'argent gagné grâce à Ultimate Team ?

Dans son rapport annuel pour 2020, EA a confirmé qu'Ultimate Team avait fait gagner à EA plus de 1,62 milliard de dollars (1,15 milliard de livres sterling). Il s'agit du revenu total de tous les modes Ultimate Team du catalogue d'EA, Ultimate Team apparaissant dans les jeux FIFA, Madden, NHL, NBA et UFC.

Ultimate Team représente 29% des revenus totaux d'EA et a considérablement augmenté d'une année sur l'autre, le mode de jeu ayant rapporté 775 millions de dollars en 2017. Dans son rapport annuel, EA a confirmé les chiffres et déclaré que la majorité des revenus d'Ultimate Team provenaient de FIFA : "Notre service en direct le plus populaire est le contenu supplémentaire acheté pour le mode Ultimate Team associé à nos franchises sportives"

"Ultimate Team permet aux joueurs de rassembler des joueurs professionnels actuels et anciens afin de constituer et de concourir en tant qu'équipe personnalisée. "

Les revenus nets des ventes de contenu supplémentaire pour Ultimate Team étaient de 1 491 millions de dollars, 1 369 millions de dollars et 1 180 millions de dollars au cours des exercices 2020, 2019 et 2018, respectivement, dont une partie substantielle provenait de FIFA Ultimate Team."

Combien d'argent la FIFA gagne-t-elle avec le jeu vidéo FIFA ?

Pour la première fois de l'histoire, l'instance dirigeante du football mondial, la FIFA, a gagné plus d'argent grâce aux jeux vidéo que grâce au football en 2020. Les états financiers de la FIFA pour 2020 indiquent que plus de la moitié de ses revenus pour l'année provenaient des droits de licence.

L'article continue ci-dessous

En 2020, la FIFA a réalisé 158,9 millions de dollars grâce aux droits de licence et a réalisé un chiffre d'affaires total de 266,5 millions de dollars.

Une partie de la raison de ce pourcentage élevé pour l'année était une baisse des autres revenus due à la pandémie de coronavirus, la FIFA le confirmant dans son compte de résultat officiel : « En raison du manque de tournois joués en 2020, la vente des droits de licence, d'un montant de 159 millions de dollars, a produit la part du lion des revenus générés et était significativement supérieure de 24% au budget."

« Une source clé de revenus dans le domaine des droits de licence était la licence de marque pour les jeux vidéo. Contrairement aux nombreux secteurs économiques qui ont été durement touchés par Covid-19, l'industrie du jeu vidéo s'est avérée beaucoup plus résistante à la pandémie. »