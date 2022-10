Combien d'argent reçoit le vainqueur du Ballon d'Or ?

Les meilleurs joueurs des saisons 2021/22 de football masculin et féminin seront récompensés lors du gala du Ballon d'Or, lundi à Paris.

Plusieurs changements ont été apportés au processus d'attribution du Ballon d'Or cette année : les lauréats sont notamment choisis par un jury de journalistes beaucoup plus restreint, qui a désormais pour instruction de prendre en compte les performances des joueurs au cours de la saison 2021/22, plutôt que de l'année civile 2022. En outre, les résultats obtenus par un candidat tout au long de sa carrière ne seront plus pris en compte dans le choix des jurés.

En revanche, les organisateurs de France Football n'ont pas modifié le trophée lui-même.

Ballon d'Or : dimensions, valeur

Dans sa forme actuelle, le trophée du Ballon d'Or - qui, comme son nom français l'indique, prend la forme d'un ballon de football en or - est estimé à environ 3 000 € (2 920 $). Avec son socle en pyrite, le trophée mesure 31 cm de hauteur et 23 cm de diamètre, et pèse un peu plus de 7 kg. Composé de deux plaques de laiton soudées l'une à l'autre pour créer la forme d'une balle, le trophée est rempli d'un matériau semblable à de la cire et, à l'extérieur, il est baigné d'or.

Le Ballon d'Or féminin, qui a été introduit il y a seulement quatre ans - avec la Lyonnaise et Norvégienne Ada Hegerberg comme première lauréate - a toujours utilisé cette version du trophée. Ce n'est pas le cas pour le prix masculin, qui est plus ancien. Remis chaque année depuis 1956, il a été décerné pour la première fois au joueur anglais de Blackpool, Stanley Matthews, qui a reçu un trophée plus petit et plus modeste :

Le trophée initial du Ballon d'Or masculin semble être resté essentiellement inchangé jusqu'en 1983, date à laquelle le Français Michele Platini, de la Juventus de Turin, s'est vu remettre un trophée redessiné et plus grand. À l'exception de quelques détails superficiels, le trophée que Platini a reçu il y a 39 ans - puis en 1984 et 1985 - est plus ou moins identique à celui qui est décerné aujourd'hui.

Il ne semble pas qu'il y ait de prix en argent directement associé au Ballon d'Or. Cependant, ses lauréats ont tendance à empocher des chèques de bonus convenus dans le cadre de leurs contrats avec les clubs et les sponsors. Par exemple, le journal espagnol El Confidencial a rapporté que Luka Modric, du Real Madrid, a reçu 800 000 euros (780 000 dollars) de la part des sponsors de ses chaussures Nike lorsqu'il a remporté le prix masculin en 2018.

L'année suivante, le magazine allemand Der Spiegel a publié les détails du contrat de Cristiano Ronaldo avec le géant américain des vêtements de sport. Selon la fuite, le capitaine du Portugal, qui a remporté cinq fois le Ballon d'Or, avait négocié une prime de 4 millions d'euros (3,9 millions de dollars) pour remporter le titre.

En 2021, il a été affirmé que Karim Benzema, qui est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or masculin cette année, a une clause de bonus dans son contrat avec le Real Madrid d'une valeur de 2 millions d'euros (1,95 million de dollars). Et en juin, la radio espagnole Cadena SER a révélé que le coéquipier de Benzema, Vinícius Júnior, devrait bénéficier d'une prime de 1 million d'euros (975 000 dollars) pour le Ballon d'Or dans son prochain contrat avec le Real Madrid.